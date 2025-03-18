الأربعاء 19 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يقترب من نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي» بـ«ثلاثية الشارقة»

شباب الأهلي يقترب من نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي» بـ«ثلاثية الشارقة»
19 مارس 2025 00:05

علي معالي (الشارقة)
اقترب فريق شباب الأهلي من التأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على الشارقة 3-1 في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي، التي أقيمت على استاد الشارقة، في انتظار مباراة الإياب، المقررة يوم الأحد المقبل في دبي.
جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، عن طريق رينان فيكتور هدفين لشباب الأهلي في الدقيقتين 11 و48، وماتيوس ليما في الدقيقة 22، وسجل هدف الشارقة عثمان كمارا في الدقيقة 40، وسط حضور جماهيري جيد من الفريقين.
بدأت المباراة قوية من جانب «الملك»، الذي هدد مرمى «الفرسان» مبكراً بكرة بيرو التي ارتطمت بالعارضة، ووسط سيطرة الشارقة نجح شباب الأهلي في خطف هدف التقدم برأسية رينان فيكتور، ولم تمض سوى دقائق حتى نجح «الفرسان» في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 عن طريق ماتيوس ليما، وهو ما جعل الشارقة يضغط للتقليص، وتحقق ذلك في الدقيقة 40 عن طريق عثمان كمارا، ولكن الأخطاء الدفاعية في الكرات العرضية على مرمى الشارقة جعلت فيكتور رينان يضيف الهدف الثالث بنفس خطأ الهدف الأول، لينتهي الشوط بثلاثية الفرسان.
وفي الشوط الثاني حاول الشارقة تقليص الفارق، ولكن لم يكن الهجوم قوياً، لتماسك دفاعات «الفرسان»، وأجرى كوزمين تغييرين لتنشيط الخطوط بإشراك ماجد حسن بدلاً من داركو نياسميتش، وعادل تعرابت بدلاً من كونراد، وأشرك شباب الأهلي بدر عبدالعزيز بدلاً من ماتيوس هنريكي، وبرينو كاسكاردو بدلاً من داميان، لتبقى النتيجة كما هي.

أخبار ذات صلة
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
سلطان القاسمي يطلق المرحلة الثالثة من «التفسير البلاغي»
شباب الأهلي
الشارقة
مصرف أبوظبي الإسلامي
آخر الأخبار
البحرين.. حلم «مرهون» في تصفيات كأس العالم
الرياضة
البحرين.. حلم «مرهون» في تصفيات كأس العالم
اليوم 14:24
الاتحاد النسائي يعزز التعاون مع شركائه الدوليين على هامش أعمال لجنة وضع المرأة
علوم الدار
الاتحاد النسائي يعزز التعاون مع شركائه الدوليين على هامش أعمال لجنة وضع المرأة
اليوم 14:21
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
الرياضة
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
اليوم 14:15
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
علوم الدار
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
اليوم 14:13
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
الرياضة
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
اليوم 14:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©