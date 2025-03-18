شباب الأهلي يقترب من نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي» بـ«ثلاثية الشارقة»

علي معالي (الشارقة)

اقترب فريق شباب الأهلي من التأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على الشارقة 3-1 في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي، التي أقيمت على استاد الشارقة، في انتظار مباراة الإياب، المقررة يوم الأحد المقبل في دبي.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، عن طريق رينان فيكتور هدفين لشباب الأهلي في الدقيقتين 11 و48، وماتيوس ليما في الدقيقة 22، وسجل هدف الشارقة عثمان كمارا في الدقيقة 40، وسط حضور جماهيري جيد من الفريقين.

بدأت المباراة قوية من جانب «الملك»، الذي هدد مرمى «الفرسان» مبكراً بكرة بيرو التي ارتطمت بالعارضة، ووسط سيطرة الشارقة نجح شباب الأهلي في خطف هدف التقدم برأسية رينان فيكتور، ولم تمض سوى دقائق حتى نجح «الفرسان» في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 عن طريق ماتيوس ليما، وهو ما جعل الشارقة يضغط للتقليص، وتحقق ذلك في الدقيقة 40 عن طريق عثمان كمارا، ولكن الأخطاء الدفاعية في الكرات العرضية على مرمى الشارقة جعلت فيكتور رينان يضيف الهدف الثالث بنفس خطأ الهدف الأول، لينتهي الشوط بثلاثية الفرسان.

وفي الشوط الثاني حاول الشارقة تقليص الفارق، ولكن لم يكن الهجوم قوياً، لتماسك دفاعات «الفرسان»، وأجرى كوزمين تغييرين لتنشيط الخطوط بإشراك ماجد حسن بدلاً من داركو نياسميتش، وعادل تعرابت بدلاً من كونراد، وأشرك شباب الأهلي بدر عبدالعزيز بدلاً من ماتيوس هنريكي، وبرينو كاسكاردو بدلاً من داميان، لتبقى النتيجة كما هي.