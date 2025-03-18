برعاية منصور بن زايد.. منافسات قوية في البطولة الرمضانية للخيل العربية بالظفرة

الظفرة (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، شهدت النسخة الأولى للبطولة الرمضانية للخيل العربية في الظفرة، منافسات قوية ومثيرة.

حضر الفعاليات وشارك في تتويج الفائزين، محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وزايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب عدد من الملاك والمربين من منطقة الظفرة.

وشهدت البطولة التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية بالنادي الرياضي والثقافي بمنطقة الظفرة، مشاركة 52 خيلاً تعود لـ22 مالكاً، واشتملت على 4 فئات، رصدت لهم جوائز مالية قيمتها الإجمالية 400 ألف درهم، توزع بواقع 10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الأول حتى العاشر خلال الأشواط التأهيلية.

وبلغ عدد الملاك الذين حققوا الفوز 19 مالكاً، فيما بلغ عدد الخيول الفائزة 38 خيلاً. واستهلت المنافسات بتتويج «النوف» لحمد سالم الهاملي، بالمركز الأول في القسم «أ» المخصص للفلوات، وجاءت في المركز الثاني «م مزنة» لهادف سالم الهاملي، فيما ذهب المركز الثالث إلى «وصايف ليوا» لمربط ليوا.

وتصدرت «أيه إس الظنة» لسعيد المنصوري القسم «ب»، واحتلت المركز الثاني «نوف ليوا» لعبد الله المنصوري، بينما حلت في المركز الثالث «أيه إتش مرنان» لعلي سالم الهاملي. واعتلى «كايد ليوا» لمربط ليوا، صدارة القسم «أ» للأفلاء، وتلاه في المركز الثاني «أيه إتش درواس» لعلي سالم الهاملي، فيما حل في المركز الثالث «غشام إي إتش» لحمد سعيد الهاملي.

وواصلت خيول مربط ليوا تألقها بعد تصدر «صفوان ليوا»، للقسم «ب»، وجاء في المركز الثاني «أيه إس شكلان» لأحمد سعيد المنصوري، فيما حل ثالثاً «أيه إتش زرياف» لعلي سالم الهاملي.

وتأتي البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية في الظفرة بعد التطور الكبير الذي شهدته أنشطة وفعاليات الخيول العربية بمنطقة الظفرة، وفي إطار جهود جمعية الإمارات في دعم الملاك والمربين بالمنطقة.

يذكر أن جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الظفرة لملاك الإسطبلات الخاصة بصورة منتظمة منذ العام 2021، كما نظمت لأول مرة الموسم الماضي مزاينة الظفرة للخيول العربية، وشهد عدد الخيول والملاك زيادة كبيرة بعد هذه الأنشطة والفعاليات المنتظمة التي تحرص على استدامة إقامتها بالمنطقة.