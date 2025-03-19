نجم أرسنال يرافق كريستيانو رونالدو في النصر

معتز الشامي (أبوظبي)

يخطط نادي النصر السعودي للتعاقد مع جابرييل دوس سانتوس نجم نادي أرسنال هذا الصيف، لمرافقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفوف «العالمي».

ويُصرّ أرسنال على تمديد عقد قلب الدفاع البرازيلي، ومن المُقرر أن يقود المدير الرياضي الجديد، جابرييل بيرتا، هذه المفاوضات، وينتهي عقد جابرييل الحالي في عام 2027، لكن الجانب السعودي جاد في محاولاته لخطف اللاعب.

وأبدى نادي النصر استعداده لتقديم راتب في حدود 20 مليون يورو (حوالي 16.8 مليون جنيه إسترليني)، وهذا يعادل 3 أضعاف المبلغ الذي يتقاضاه حالياً مع أرسنال، ويركّز جابرييل بشكل كامل على بقية الموسم مع «الجانرز»، ويسعى جاهداً إلى مساعدة النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكنه منفتح على التوجه إلى الدوري السعودي في وقت ما في المستقبل.

ومن غير المرجح أن يفكر أرسنال في العروض التي تقل قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني للبرازيلي، بسبب أهميته للفريق، بحسب شبكة «talkSPORT»، ومع رغبته في تمديد عقده، فإن الأشهر القليلة المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مستقبله، منذ انضمامه إلى النادي، شارك جابرييل في 209 مباريات مع النادي، وسجل 20 هدفاً.

وإذا انضم جابرييل إلى النصر فمن المرجح أن يزامل كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، وينتهي عقد رونالدو مع النصر في الصيف المقبل، إلا أن التقارير تشير إلى أن النادي متفائل بشأن تمديد عقد النجم البرتغالي، قد يكون إغراء جابرييل بالرحيل عن «الجانرز» متوقفاً على كيفية سير الموسم، ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يتأخر بفارق 12 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وهذا يعني أن أرسنال يحتاج إلى معجزة لإنهاء انتظار دام 21 عاماً للفوز باللقب، وبعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي، أصبحت فرصة جابرييل الوحيدة للفوز بالألقاب هذا الموسم هي في دوري أبطال أوروبا، وبعد التغلب على آيندهوفن في دور الستة عشر، يواجه أرسنال ريال مدريد في ربع النهائي، حيث يسعى للوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة.