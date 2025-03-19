اتحاد الكاراتيه يُشيد بنجاح «الدوري العالمي للشباب»

بوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه اجتماعاً برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة باللعبة، بعد انتهاء منافسات الدوري العالمي للشباب التي جرت في ضيافة إمارة الفجيرة مؤخراً.

حضر الاجتماع راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، والمهندس مروان سنكل النائب الثاني، والمهندس حميد شامس الأمين العام، ود.عبد الله البادي الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

في البداية وجّه الرزوقي الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، على دعمه ورعايته بطولة الدوري العالمي للشباب، مؤكداً أن هذا الدعم كان عاملاً رئيساً في نجاح الحدث، مثمناً الجهود التنظيمية المبذولة من اللجنة المنظمة، وجميع الفرق والجهات التي ساهمت في تقديم نسخة متميزة.

واستعرض الاجتماع بعد ذلك، محاور رئيسة عدة، منها استعراض مجريات المنافسات التي شهدتها البطولة والمستويات الفنية المتميزة للمشاركين، وتقييم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وبحث أوجه التعاون الدولي، ومن بينها الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الكازاخستاني للكاراتيه، لتعزيز تبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة نجاح دورة الحكام الدوليين الجدد، التي أُقيمت بتنظيم مشترك مع الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وأوصى اللواء الرزوقي، خلال الاجتماع، بضرورة تحديد موعد لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين في نجاح البطولة، تقديراً لدورهم الكبير في إنجاح الحدث، كما استعرض المجلس التعديلات التي أجرتها لجنة المسابقات واللجنة الفنية، بالتنسيق مع المدير الفني للاتحاد على جدول البطولات المتبقية للموسم، والتي ستنطلق أولى فعالياتها يوم 12 أبريل المقبل.