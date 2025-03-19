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الرياضة

دوري المقاتلين المحترفين يطلق الموسم الثاني

دوري المقاتلين المحترفين يطلق الموسم الثاني
19 مارس 2025 14:00


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) انطلاق الموسم الثاني لمنافسات دوري المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بداية من 9 مايو المقبل، وذلك على ضوء النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي الذي شهد إقامة منافسات في الإمارات والسعودية، ومنها بطولة طريق الأبطال التي أقيمت في دبي بنجاح كبير في شهر يناير الماضي.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الثاني من مدينة جدة السعودية، وفق شراكة استراتيجية مع «موسم جدة»، أحد أبرز الفعاليات الترفيهية والثقافية في المملكة، ويأتي الموسم الثاني بهدف تسليط الضوء على المواهب الإقليمية، وفتح آفاق جديدة أمام المقاتلين في المنطقة، عبر توفير منصة احترافية تمنحهم فرصة المنافسة على أعلى المستويات العالمية.
ومن المقرر الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث ستُكشف هوية المشاركين والفعاليات المصاحبة عبر الحسابات الرسمية للرابطة على منصات التواصل الاجتماعي.

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