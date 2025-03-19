مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟

علي معالي (أبوظبي)

تفاجأت جماهير نادي الشارقة بوجود لاعب كاميروني ضمن قائمة الفريق قبل لقاء شباب الأهلي في ذهاب قبل النهائي في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لم تكن تعلم عنه أي شيء، وهو المهاجم الشاب هيرمان كاميني، وقد تم تسجيل اللاعب في قائمة «الملك» قبل المباراة بساعات قليلة، بعد وصول كافة الأوراق الخاصة به، وقام كوزمين أولاريو مدرب الفريق بالدفع به مع زميله الجديد أيضاً الألماني ليون داجامكو وهما من عناصر فريق تحت 23 عاماً.

والثنائي الشاب من الواضح أن لديهما خبرة جيدة من خلال خوضهما أكثر من تجربة احترافية في دوريات مختلفة، ولكنهما لم يتدربا مع الفريق الأول سوى مرتين فقط، وهو ما جعل كوزمين يدفع بهما قبل النهاية بقليل، ولكن بعد المباراة أجرى الثنائي تدريبات خاصة مع الجهاز المعاون تمهيداً للاعتماد عليهما في مباراة الإياب أمام «الفرسان» يوم الأحد المقبل.

ويعتبر هيرمان كاميني مهاجم صريح وقوي في نفس الوقت، حيث لعب محترفاً بالمغرب مع نادي الفتح لموسمين من 2021 حتى 2023، سجل خلالهما 8 أهداف بعد أن شارك في 19 مباراة في كل موسم، ثم انتقل بعدها على سبيل الإعارة للدوري الدنماركي لكنه لم يشارك، وبعدها إلى فريق قيصر قزل أوردا الكازاخستاني وسجل معهم هدفاً واحداً في 9 مباريات شارك فيها في 2024، لينتقل بعدها إلى فريق الشارقة.

أما اللاعب الآخر الألماني داجاكو فقد ولد في شتوتجارت، لأبوين ألبانيين، والتحق بأكاديمية شتوتجارت وعمره 13 عاماً، وفي موسم 2017-2018 حصل على لقب هدّاف الدوري الألماني تحت 17 عاماً مع شتوتجارت، برصيد 23 هدفاً، وانتقل داجاكو إلى مستوى أعلى موسم 2018-2019، وسجل 11 هدفاً في 24 مباراة في دوري تحت 19 عاماً، وشارك مع منتخب ألمانيا تحت 19 و17 عاماً، وله تجارب احترافية مختلفة، من 2017 إلى 2022 في ألمانيا ما بين المنتخب وأندية شتوتجارت، وبايرن ميونيخ، ويونيون برلين، وانتقل إلى سندرلاند بالدرجة الثانية في إنجلترا وشارك في 32 مباراة «1230 دقيقة»، وسجل 4 أهداف في الموسم الأول.

وفي موسم 2022-2023 غادر داجاكو إلى سانت جالين بالدوري السويسري، وشارك في 12 مباراة «541 دقيقة»، واستقر به المطاف في هايدوك سلبيت الكرواتي، ولعب 23 مباراة موسم 2023-2024، وسجل 4 أهداف، وشارك مع الفريق لمدة 18 دقيقة أمام باوك سالونيك اليوناني في الدوري الأوروبي.

ويسعى كوزمين إلى الاستفادة بشكل مؤقت من هذا الثنائي لحل أزمة المهاجم الصريح التي يعاني منها الفريق منذ فترات طويلة.