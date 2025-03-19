المرزوقي بطل الجولة الثانية لـ «الإبحار الافتراضي»

أبوظبي (الاتحاد)

توّج المتسابق محمد مروان المرزوقي بطلاً لمنافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للشراع الحديث (الافتراضية) 2025، التي أُقيمت عبر تطبيق «فيرشيوال ريجاتا» على الهواتف والأجهزة اللوحية، بتنظيم من نادي العديد للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ضمن البرنامج الرياضي الرمضاني.

وشهدت الجولة الثانية التي أقيمت في مقر نادي العديد للرياضات البحرية بمنطقة الصدر في أبوظبي، مشاركة 56 متسابقاً ومتسابقة من محبي الإبحار الشراعي من منتسبي الأندية الرياضية والأكاديميات، ونجح النوخذة الشاب محمد مروان المرزوقي، متسابق فريق «زلزال»، في اعتلاء صدارة الترتيب العام، متفوقاً على متسابق فريق العديد، أحمد هاشم الحمادي، الذي حل ثانياً، بينما جاء متسابق فريق «ربدان»، محمد عبدالله سيف المرر، في المركز الثالث.

وتابع المنافسات، محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، وراشد محمد راشد الرميثي، المدير العام لنادي العديد، وقاما بتتويج الفائزين بعد نهاية المنافسات، وتقديم الجوائز المالية المخصصة للحدث، بالإضافة إلى تقديم النادي درعاً تذكارياً للاتحاد.

وتوجه العبيدلي بالشكر والتقدير لإدارة نادي العديد للرياضات البحرية بقيادة «البحار الأول» محمد راشد الرميثي، مؤسس النادي، وراشد محمد راشد الرميثي، المدير العام، على التعاون الكبير والتنظيم الرائع الذي أسهم في نجاح البطولة بشكل عام، والجولة الثانية بشكل خاص، في ظل المشاركة الكبيرة من أهل الإبحار الشراعي.