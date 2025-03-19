الخميس 20 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!

هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
19 مارس 2025 14:11


لندن (د ب أ)
يعتزم السير جاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، البقاء بعيداً عن الألماني توماس توخيل، الذي يستعد لخوض مباراته الأولى كمدير فني للمنتخب الإنجليزي، بعد غد الجمعة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام ألبانيا في ويمبلي بعد تعيينه مديراً فنياً، خلفاً لساوثجيت في أكتوبر.
وانتهت فترة ساوثجيت في تدريب المنتخب الإنجليزي، التي استمرت ثمانية أعوام، الصيف الماضي، عقب خسارة إنجلترا أمام إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا. كما تحدث عن تجاربه وتأملاته أثناء إلقائه محاضرة ريتشارد ديمبلبي على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وعند سؤاله بعدها من قبل ديفيد دين، نائب رئيس نادي أرسنال السابق، عن النصيحة التي يمكنها منحها لتوخيل، قال ساوثجيت: «اتخذت قراري بالفعل، أعتقد أن أفضل طريقة يمكنني من خلالها مساعدة المدرب الجديد للمنتخب الإنجليزي هو البقاء بعيداً».
وأضاف: «أنت تعلم صعوبة الوظيفة، وأنت تعلم أن أي تعليق يمكن أن يتحول لخبر كبير، يمكن أن يزيد من الضغوط على المدرب الحالي». وأكد: «حظيت بوقتي، استمتعت به، ولا أفتقده كثيراً في الوقت الحالي، لكنني أعتقد أنه من المهم أن أبقى بعيداً وأسمح لتوماس بأداء عمله».
وستكون ثاني مباراة لتوخيل في ملعب ويمبلي أيضاً، أمام لاتفيا يوم الاثنين، حيث يسعى المدرب الألماني للبناء على النجاح الذي حققه ساوثجيت، عندما قاد المنتخب الإنجليزي لنهائيين كبيرين، في يورو 2020 و2024.

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يواجه إيران بطموح إبقاء «آمال المونديال»
بعثة الأبيض تصل طهران ومنتخبنا يؤدي مرانه الأخيرة الليلة
منتخب إنجلترا
تصفيات كأس العالم
دوري أمم أوروبا
توماس توخيل
ساوثجيت
آخر الأخبار
عائلة فلسطينية نازحة من شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن «عملية برية محدودة» في غزة
اليوم 02:46
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
اليوم 02:46
عائلة تتناول طعام الإفطار في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطاع غزة يدخل رسمياً أولى مراحل المجاعة
اليوم 02:46
دبابة سورية تتجه نحو الحدود مع لبنان عقب اشتباكات مع مسلحين (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا
اليوم 02:46
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: خطة إعمار غزة صُممت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©