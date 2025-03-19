هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!



لندن (د ب أ)

يعتزم السير جاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، البقاء بعيداً عن الألماني توماس توخيل، الذي يستعد لخوض مباراته الأولى كمدير فني للمنتخب الإنجليزي، بعد غد الجمعة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام ألبانيا في ويمبلي بعد تعيينه مديراً فنياً، خلفاً لساوثجيت في أكتوبر.

وانتهت فترة ساوثجيت في تدريب المنتخب الإنجليزي، التي استمرت ثمانية أعوام، الصيف الماضي، عقب خسارة إنجلترا أمام إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا. كما تحدث عن تجاربه وتأملاته أثناء إلقائه محاضرة ريتشارد ديمبلبي على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وعند سؤاله بعدها من قبل ديفيد دين، نائب رئيس نادي أرسنال السابق، عن النصيحة التي يمكنها منحها لتوخيل، قال ساوثجيت: «اتخذت قراري بالفعل، أعتقد أن أفضل طريقة يمكنني من خلالها مساعدة المدرب الجديد للمنتخب الإنجليزي هو البقاء بعيداً».

وأضاف: «أنت تعلم صعوبة الوظيفة، وأنت تعلم أن أي تعليق يمكن أن يتحول لخبر كبير، يمكن أن يزيد من الضغوط على المدرب الحالي». وأكد: «حظيت بوقتي، استمتعت به، ولا أفتقده كثيراً في الوقت الحالي، لكنني أعتقد أنه من المهم أن أبقى بعيداً وأسمح لتوماس بأداء عمله».

وستكون ثاني مباراة لتوخيل في ملعب ويمبلي أيضاً، أمام لاتفيا يوم الاثنين، حيث يسعى المدرب الألماني للبناء على النجاح الذي حققه ساوثجيت، عندما قاد المنتخب الإنجليزي لنهائيين كبيرين، في يورو 2020 و2024.