البحرين.. حلم «مرهون» في تصفيات كأس العالم



المنامة (أ ف ب)



يحلم نجم المنتخب البحريني محمد مرهون بقيادة البحرين إلى كأس العالم لكرة القدم وكتابة «اسمنا كلاعبين في تاريخ الكرة البحرينية»، وفقاً لما قاله، عشية مواجهة اليابان الخميس في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

تخوض البحرين مباراتين خارج أرضها أمام اليابان ثم إندونسيا في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية. حظوظ «الأحمر البحريني» في التأهل لا تزال قائمة، كونه يحتل المركز الخامس بست نقاط، بفارق الأهداف عن السعودية وإندونسيا، ونقطة عن أستراليا الثانية، فيما تحلق اليابان بالصدارة بـ16 نقطة.

تطرق مرهون إلى حظوظ المنتخب البحريني في التأهل المباشر لكأس العالم وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره للكرة البحرينية والتأهل للمرة الأولى في تاريخه للمونديال العالمي، فقال «مجموعتنا صعبة جداً وجميع المنتخبات لديها حظوظ التأهل. علينا التركيز في كل مباراة على حدة، ومحاولة حصد النقاط قدر المستطاع».

وتابع «نتمنى أن نكون عند حسن ظن جماهيرنا البحرينية، ونريد نحن كلاعبين أن نكتب اسمنا في تاريخ الكرة البحرينية والوصول لكأس العالم، وبالتأكيد سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».

وأوضح «قدمنا مستويات مميزة في كأس الخليج بدولة الكويت، ولكن هذه التصفيات الآسيوية ستكون مغايرة تماما عن المنافسات الخليجية».

قال مرهون حول حظوظ البحرين في مواجهتي اليابان وإندونيسيا خارج الديار «نحن قادرون على مثل هذه المواجهات وسنحرص على أخذ هذه المباريات خطوة بخطوة وسنرى إلى أين نصل».

وأردف «مباراة اليابان صعبة جداً كونها المحطة الأولى بعد فترة توقف طويلة لأكثر من أربعة أشهر، وكذلك نحمل ذكريات غير سعيدة من مواجهة الذهاب في البحرين، ولكن هذه المباراة ستكون مختلفة تماماً، صعبة ولكنها ليست بالمهمة المستحيلة».