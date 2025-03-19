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الرياضة

حمدان الشامسي: ما حدث للبطائح في «أولى احتراف» لن يتكرر

حمدان الشامسي: ما حدث للبطائح في «أولى احتراف» لن يتكرر
19 مارس 2025 16:00

علي معالي (أبوظبي)
يعاني فريق البطائح في الموسم الحالي باحتلاله المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، من 18 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، وهو نفس رصيد النقاط التي جمعها في «سنة أولى احتراف» بموسم 2022-2023، حيث بقي «الراقي» بالمحترفين بفارق نقطة واحدة وقتها.
أكد حمدان الشامسي مدير الكرة بالبطائح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن ما حدث في «سنة أولى احتراف» لن يتكرر هذا الموسم، قائلاً: «اكتسب فريقنا الكثير من الخبرات خلال وجوده للموسم الثالث على التوالي، وصحيح أن نفس رصيد النقاط الحالي هو ما جمعناه في موسم 2022-2023، لكن وضعية الفريق حالياً في المباريات جيدة للغاية وتدفعنا إلى التفاؤل في ظل المستوى الجيد الذي ظهرنا عليه مؤخراً مع المدرب الجديد فرهاد مجيدي، الذي يقدم مستويات جيدة حالياً ،وما حدث في مباراتي الوحدة والشارقة خير دليل على ذلك».
قال حمدان الشامسي: «واجه البطائح هذا الموسم خاصة في بدايته عدة أمور فنية صعبة بتغيير الجهاز الفني، ومن الطبيعي أن تتأثر النتائج بهذه التغييرات، لكننا نجحنا في «لملمة» الخيوط سريعاً، وتدارك الموقف والعودة سريعاً إلى المستوى الذي عهدناه في لاعبينا، وهناك تطور كبير حدث بالفريق وهو ما لمسناه على أرض الواقع».
وأضاف: «نحتاج إلى تحقيق انتصارين في المرحلة المقبلة، لكي نشعر بالأمان والبقاء بالمحترفين للعام الثالث على التوالي، وهو إنجاز جيد نسعى إلى المضي قدماً في تحقيقه، ونمتلك من المقومات الجيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب في الوقت الراهن وقادرون على تقديم الأفضل في ظل الفكر التدريبي المتطور من المدرب فرهاد مجيدي، دعم الإدارة بالكامل لعمله، ورغبة اللاعبين كذلك في تحسين الصورة خلال الفترة المتبقية من عمر الدوري».
وقال حمدان الشامسي: «علينا انتظار نتائج الآخرين، وأن نخدم أنفسنا بأنفسنا هذا الموسم، وما حدث في أول موسم لنا بالمحترفين كان استثنائياً، حيث انتظرنا مصيرنا بالبقاء من عدمه بالمحترفين بعد انتهاء مباريات الموسم بـ10 دقائق ننتظر وقتها نهاية مباراة دبا والظفرة بعد خسارتنا من العين 5-2، وكان تعادل دبا والظفرة 1-1 بمثابة طوق نجاة لنا بالبقاء بالمحترفين، ولا نريد تكرار نفس هذا الموقف الصعب مجدداً».

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