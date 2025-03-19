كأس منصور بن زايد تنتظر «البطل الثاني عشر» غداً

مصطفى الديب (أبوظبي)

يلتقي، مساء غدٍ الخميس، فريق دائرة القضاء بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع، في نهائي النسخة الـ 12 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، وذلك على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

ووصل فريق دائرة القضاء إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خسر اللقب في النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام مكتب الشؤون القانونية، ويتطلع هذه المرة إلى التتويج بالبطولة بعدما حقق فوزاً مثيراً على مدارس الإمارات الوطنية 4-3، في نصف النهائي، جاءت الرباعية عن طريق سيباستيان تيجالي «هدفين» وأكثم سمير وياسر عبدالقادر، فيما سجل أهداف مدارس الإمارات كل من أحمد سمير وسلطان محمد اليماحي وعيسى علي العوير.

وخطف المهاجم الدولي السابق تيجالي الأضواء، حيث لعب دوراً مهماً في المواجهة، وتمكن من استغلال خبرته وقيادة دائرة القضاء إلى النهائي.

على الجهة الأخرى تمكن مكتب شؤون المواطنين والمجتمع من بلوغ النهائي عقب فوزه على مكتب الأمين العام بهدف من دون مقابل أحرزه أحمد سليمان عيد في الشوط الأول، وبعدها استطاع الفريق إغلاق منطقته وإيقاف هجمات مكتب الأمين العام الذي يقوده النجم البرازيلي إلتون خوسيه، لاعب الوصل السابق.

تسبق مواجهة النهائي التي تقام مساء اليوم، مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث والميداليات البرونزية، وتجمع مكتب الأمين العام بمدارس الإمارات الوطنية.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى أفضل لاعب وإداري وحارس مرمى وكذلك هداف البطولة.