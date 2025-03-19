«ند الشبا» تختتم «الـ12» بـ «النهائي الكبير»

دبي (الاتحاد)

تُختتم غداً الخميس منافسات النسخة الـ 12 من دورة ند الشبا الرياضية، بإقامة المباراة النهائية لكرة الطائرة بين فريقي «التداوي 1» و«الهلال» في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، والتي ستكون مسك ختام الدورة التي تواصلت على 20 يوماً بمشاركة كبيرة، وأقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وستكون المباراة النهائية من أقوى المباريات التي تشهدها البطولة، حيث يضم فريق تداوي 1، لاعبي فريق دينامو الروسي الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة 4 مرات، وبطولة الاتحاد السوفيتي/ الروسية للكرة الطائرة 9 مرات، وكأس الاتحاد السوفيتي/ الروسي 6 مرات، وكأس السوبر الروسي 4 مرات، فيما يتألف فريق الهلال من لاعبي فريق جروتازولينا الإيطالي أحد الأندية الدوري الإيطالي للمحترفين والسوبر ليجا الإيطالي.

وجاء تأهل فريق التداوي 1 إلى النهائي بعد فوزه على فريق السماوي الذي يضم لاعبي فريق بني ياس الإماراتي، في مباراة نصف النهائي والتي انتهت بنتيجة 3 – 0، فيما تأهل فريق الهلال بعد تغلبه على فريق العميد بنتيجة 3 -1، وحضر منافسات دور نصف النهائي عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وستانيسلاف شيفتشينكو رئيس الاتحاد الروسي للكرة الطائرة.

على صعيد آخر، فاز فريق الحرس الوطني للعام الثاني على التوالي بلقب بطولة شد الحبل.

حضر المنافسات وتَوَّجَ الفائزين بالمراكز الأولى كل من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، واللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وتُوِّج فريق الحرس الوطني بلقب بطولة شد الحبل في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية بعد فوزه على فريق وزارة الدفاع الذي حل في المركز الثاني بعد منافسات مثيرة ومتكافئة شهدت ندية وقوة في الأداء وحظيت بمتابعة وتشجيع جماهيري كبيرين وانتهت المباراة النهائية بنتيجة 2-1، فيما حصل فريق القوات البرية على المركز الثالث بعد فوزه على فريق الدفاع المدني – رأس الخيمة بنتيجة 2-0.

وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق مجلس الشارقة الرياضي بنتيجة 2-1، وحصل فريق «أيه 25 جيم» على المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بنتيجة 2-0.

وفي الفئة المجتمعية فاز فريق تروس للتجارة العامة بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق العاصفة الذي حل ثانياً بنتيجة 2-0، وحصل فريق الكواسر على المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية «آي إف بي بي» بنتيجة 2-0.