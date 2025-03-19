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الرياضة

الحبتور يواجه بنسالي في بطولة مارس للبولو

الحبتور يواجه بنسالي في بطولة مارس للبولو
19 مارس 2025 15:36


دبي (الاتحاد)

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تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عصر الغد، منافسات نصف نهائي بطولة شهر مارس التي ينظمها النادي بمشاركة أربعة فرق، هي الحبتور وبنسالي وجهانجيري وذئاب دبي، وبهانديكاب من 4 إلى 6 جول، وسيكون عشاق اللعبة على موعد عند الرابعة إلا الربع مع المباراة الأولى في نصف نهائي البطولة التي تجمع فريق الحبتور وفريق بنسالي، فيما تقام المباراة الثانية في الخامسة إلا الربع وتجمع بين فريق ذئاب دبي وفريق جهانجيري.
وكان اليوم الافتتاحي للبطولة قد شهد فوز فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، على منافسه فريق جهانجيري، بقيادة محمد جهانجيري، بستة أهداف، مقابل أربعة أهداف في مباراة قوية في شوطيها الأول والثاني، واللذين انتهت نتيجتهما لصالح فريق الحبتور بأربعة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف، فيما رجحت كفة فريق الحبتور في الشوط الثالث، بفضل تألق خلف الحبتور نجم المباراة، لينتهي اللقاء بتقدم فريق الحبتور بستة أهداف، مقابل أربعة أهداف.
وفي المباراة الثانية قاد حبتور الحبتور فريقه ذئاب دبي إلى فوز ثمين على منافسه فريق بنسالي، بنتيجة أربعة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف، بعد مباراة قوية ومثيرة عمرت بالكفاح والندية.

البولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
كأس البولو
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