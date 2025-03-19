أحمد بن حشر يتوج أبطال الرماية في عجمان

عجمان (وام)

توج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية، الفائزين في منافسات بطولة الرماية، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2025 التي شملت مسابقات رماية بندقية الشوزن فردي للرجال، ومسدس إسقاط الأطباق 2 رماة للرجال، وبندقية السكتون صحون فرق نساء، وأقيمت في نادي مصفوت للرماية.

وأسفرت نتائج مسابقة مسدس الصحون عن تتويج عبد العزيز أحمد ناصر، ومحمد صالح العامري، وسالم عبد الله ناصر، من فريق نادي مصفوت بالمركز الأول، بينما فاز بالمركز الأول في مسابقة بندقية سكتون رجال صحون، ظفر علي سعيد سالم، وجمعة خلفان سعيد، من القيادة العامة لشرطة عجمان.

وتوجت شيخة علي محمد، ومريم أحمد خميس، من فريق نادي مصفوت (أ) بالمركز الأول في مسابقة بندقية سكتون نساء صحون، وفاز بالمركز الأول في مسابقة بندقية الشوزن، ثابت محمد سالم، وفي مسابقة البندقية الهوائية الفئة الأولى للأولاد 6 إلى 8 سنوات، خميس سعيد خميس.

وفي مسابقة البندقية الهوائية الفئة الثانية للأولاد 9 إلى 12 سنة، توج حمدان سيف محمد بالمركز الأول، وفازت ريد ناصر خليفة، بالمركز الأول في مسابقة البندقية الهوائية للبنات 8 إلى 12 سنة.