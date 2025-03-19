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الرياضة

العين يواجه أستون فيلا في «قمة كروية» استعداداً لمونديال الأندية

العين يواجه أستون فيلا في «قمة كروية» استعداداً لمونديال الأندية
19 مارس 2025 20:47


معتز الشامي (أبوظبي)
ضمن استراتيجية تطوير أداء الفريق الأول بنادي العين، يستعد «الزعيم»، حامل لقب دوري أبطال آسيا لمواجهة ودية أمام فريق أستون فيلا مساء الغد على استاد هزاع بن زايد، ضمن استعدادات الفريقين لاستحقاقاتهما القادمة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب أيام الفيفا المخصصة لمشاركات المنتخبات الوطنية.
ويعتمد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، سياسة التدرج في تحضير فريقه لاستحقاقاته المحلية وكأس العالم للأندية 2025، وذلك بمواجهات قوية أمام فرق بارزة على خريطة كرة القدم العالمية، ويعد ذلك لتأهيل الفريق للمنافسات القارية والعالمية في الفترات المقبلة، حيث وضعت إدارة شركة الكرة استراتيجية واضحة المعالم، حول تعويد اللاعبين على مواجهة الفرق الكبرى، بهدف التحضير لمونديال الأندية في يونيو المقبل بأمريكا.
ويمثل اللقاء تحدياً مهماً لقدرات اللاعبين غير الدوليين، إذ يواجه العين أستون فيلا، أحد أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي نجح مؤخراً في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقود الفريق الإنجليزي في مواجهة «الزعيم» كوكبة من نجومه البارزين، على رأسهم وماركو أسينسيو، في مباراة من المنتظر أن تحمل طابعاً تنافسياً كبيراً، ما يجعلها قمة كروية حقيقية بين الفريقين.
من جانب آخر قرر نادي العين إقامة المباراة في أجواء جماهيرية مفتوحة، تأكيداً على الدور المحوري الذي ظلت تلعبه الأمة العيناوية في مساندة الفريق وتعزيز قوته في جميع التحديات، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي ويأتي القرار انطلاقاً من التقدير العميق لجماهير النادي، الذين يعتبرون سبباً أساسياً في تحقيق الإنجازات على مر التاريخ.

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