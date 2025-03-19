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الرياضة

تعرف على بديل محمد صلاح في ليفربول !!

تعرف على بديل محمد صلاح في ليفربول !!
19 مارس 2025 21:15


معتز الشامي (أبوظبي)
يبحث ليفربول عن جناح جديد تحسبًا لعدم التوصل مع النجم المصري محمد صلاح إلى اتفاق لتجديد عقده، ورحيله عن أنفيلد الصيف المقبل، كما يخطط «الريدز» لتعزيز خياراتهم على نطاق واسع هذا الصيف، حيث توجد مخاوف بشأن مستقبل الإيطالي فيدريكو كييزا، وارتبطت أسماء لويس دياز وداروين نونيز أيضا بشكل كبير بالانتقال بعيدا عن أنفيلد، وسط مخاوف متزايدة بشأن أدوارهما في الفريق.
ويتطلع ليفربول إلى التعاقد مع سيندر والي إيجيلي، الجناح البالغ من العمر 18 عاما، والذي يلعب حاليا مع نادي نوردشيلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب موقع «فوتبول إنسايدر»، وتألق اللاعب النرويجي الشاب هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين، في الدوري الدنماركي الممتاز خلال 24 مباراة، وهو أمر مثير للإعجاب للغاية بالنظر إلى سنه.
ويزعم إيجيلي أن قوته الأكبر هي قدمه اليسرى وشبه أسلوب لعبه بأسلوب الأسطورة الهولندية أريين روبن من خلال قدرته على الاختراق إلى الداخل والتسديد بالقدم المعاكسة، حيث كشف ذلك في حديثه مع «يوروسبورت»، قائلاً: «أعتقد أن قدمي اليسرى هي بلا شك أعظم مهاراتي، يُمكن القول إنني أشبه آريين روبن، فأنا ألعب على اليمين وأُحب التدخل في وسط الملعب»، وأثبت والي إيجيلي قدرته على اللعب على أي من الجانبين، مما يجعله خياراً أكثر جاذبية للأندية المهتمة.
وكان إيجيلي محط أنظار أندية أوروبية طوال الموسم، حيث رفض عرضا بقيمة 15 مليون يورو من فينورد الهولندي، كما يراقب كل من إيفرتون ونيوكاسل تقدم الجناح ويفكران في التحرك للتعاقد معه في الصيف.

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