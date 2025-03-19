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الرياضة

مبابي عن عودته إلى منتخب فرنسا «أنا سعيد لكوني هنا»

مبابي عن عودته إلى منتخب فرنسا «أنا سعيد لكوني هنا»
19 مارس 2025 22:20


سبليت (أ ف ب)
أعرب قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي الأربعاء عشية مواجهة كرواتيا في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية عن سعادته بالتواجد مع «الديوك» في سبليت بعد ستة أشهر دون ارتداء القميص الأزرق.
قال نجم فرنسا البالغ 26 عاماً الذي غاب عن المباراتين السابقتين في أكتوبر للإصابة، وفي نوفمبر بعدما قرر المدرب ديدييه ديشان إراحة صاحب ال 48 هدفاً في 86 مباراة دولية بسبب فترة صعبة كان يمر بها «أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بالسعادة للعب كرة القدم، أشعر بالسعادة لوجودي هنا».
وتحدث مهاجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالعودة إلى المجموعة «معظم زملائي في الفريق يتحدثون مع بعضهم البعض طوال الوقت تقريباً. أذهب في إجازة مع بعضهم. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هناك. ربما كان الوضع غامضاً بالنسبة للأشخاص في الخارج، لكنه كان دائماً واضحاً داخلياً».
وبانتظار بداية التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهو الهدف الرئيس لهذا العام، يأمل المنتخب الفرنسي الاستفادة من مواجهتي كرواتيا في 20 و23 الشهر الحالي لبلوغ نصف النهائي وإعادة بناء الثقة وبدء العام الحالي بصورة جيدة بعد كأس أوروبا 2024 مخيبة للآمال رغم بلوغه نصف النهائي حيث خسر أمام إسبانيا 1-2 في طريق «لا روخا» للفوز باللقب.
واختتم مبابي الذي سجل 20 هدفاً في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم حديثه قائلاً: مسيرة اللاعب ليست على خط مستقيم. هناك تأرجح، وعليّ إعادة التركيز على ما يجعلني سعيداً، والعودة إلى العمل.

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