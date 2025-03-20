تونس تقترب من «المونديال السابع»



مونروفيا (أ ف ب)



خطف المنتخب التونسي ثلاث نقاط ثمينة من أرض مضيفه الليبيري، بعد الفوز عليه 1-0 في مونروفيا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.

ويدين «نسور قرطاج» بفوزهم إلى لاعب الاتحاد المنستيري حازم مستوري صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وعزز المنتخب التونسي صدارته للمجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة أمام ناميبيا الثانية «8 نقاط»، فيما تجمد رصيد ليبيريا عند 7 نقاط في المركز الثالث، وملاوي رابعة بـ6 نقاط، ثم غينيا الاستوائية بثلاث نقاط وساوتومي سادسة من دون رصيد.

كما خطت تونس خطوة إضافية نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، والثالثة توالياً، علماً أنها تستقبل ملاوي الرابعة الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة، علماً أن الأخيرة تستضيف ناميبيا الخميس.

وخاض المنتخب التونسي مباراته الأولى بقيادة المدرب القديم-الجديد سامي الطرابلسي الذي حلّ بدلاً من الموقت قيس اليعقوبي، حيث استعان بتشكيلة قادها لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي حنبعل المجبري، وعيسى العيدوني ومهاجم تفنتي الهولندي سيف الله اللطيف، إلى جانب مستوري، ونعيم السليتي.

ومن أول هجمة منسقة اقتنص التوانسة هدف السبق، عندما تابع مستوري عرضية علي العابدي إلى الشباك الليبيرية (4).

ونشط المنتخب الليبيري باحثاً عن التعادل، لكنه اصطدم بقوة الدفاع التونسي، والحارس أيمن دحمان الذي تصدى ببراعة لتسديدة قريبة من أيوبا كوسياه (34).

وأهدر مستوري فرصة زيادة الغلة، بعدما انفرد وسدد بجانب المرمى (39)، ثم صدّت العارضة تسديدة بعيدة من نعيم السيلتي (41).

وكاد مستوري مجدداً أن يعزز تقدم بلاده، لكن الحارس الليبيري تومي سونجو أبعد رأسيته القريبة ببراعة إلى ركنية (61)، وتألق الحارس مرة أخرى أمام تسديدة محمد علي بن رمضان الزاحفة (84).

وصعدت مدغشقر إلى صدارة المجموعة التاسعة مؤقتاً، بفوزها العريض على مضيفتها جمهورية أفريقيا الوسطى 4-1 في مدينة الدار البيضاء المغربية.

افتتحت جمهورية أفريقيا الوسطى التسجيل عبر هوجو جامبور (9)، وردت مدغشقر برباعية عبر رايان رافيلوسون (17 و21)، وأرنو راندريانانتيناينا (49) ولالاينا رافانوميزانتسوا (89).

وبات رصيد مدغشقر 10 نقاط، أمام كل من جزر القمر وغانا، ولكل منهما تسع نقاط، ومالي رابعة برصيد 5 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب أفريقيا الوسطى عند 4 نقاط في المركز الخامس، وتشاد سادسة بلا رصيد.

وفي المجموعة الرابعة، فرّطت الكاميرون بنقطتين مهمتين بتعادلها خارج أرضها مع مضيفتها إسواتيني سلباً.

وحافظ منتخب «الأسود غير المروضة» على الصدارة بتسع نقاط، أمام ليبيا الثانية «7 نقاط»، والتي تملك فرصة اقتناص الريادة في حال الفوز على أنجولا الرابعة «6 نقاط»، وتأتي الرأس الأخضر ثالثة «7 نقاط»، والتي تواجه موريشيوس الخامسة «4 نقاط».