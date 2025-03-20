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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يكتب التاريخ في سباق «ميلانو- تورينو»

«الإمارات للدراجات» يكتب التاريخ في سباق «ميلانو- تورينو»
20 مارس 2025 10:53

 
روما (وام)

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حقق إسحاق ديل تورو دراج فريق الإمارات إكس آر جي، فوزاً مهماً في الكيلومترات الأخيرة لسباق ميلانو- تورينو 2025.
وتمكن الدراج المكسيكي الشاب «21 عاماً»، من تقديم أداء استثنائي، وتحقيق أول فوز له في سباق اليوم الواحد، بعد أن لعب دوراً أساسياً في دعم زميله خوان أيوسو للفوز بسباق تيرينو-أدرياتيكو مطلع الأسبوع الجاري.
وجاء الفوز بفضل العمل الجماعي لفريق الإمارات للدراجات الهوائية، حيث لعب كل دراج دوراً أساسياً في تمهيد الطريق أمام ديل تورو لحسم المركز الأول لمصلحته في المرحلة النهائية.
وبهذا الإنجاز دون ديل تورو اسمه كأول فائز في أقدم سباق كلاسيكي عالمي يحقق الانتصار على قمة سوبرجا منذ إعادة استخدام هذا المسار.
كما أصبح أول دراج من فريق الإمارات يحقق هذا الإنجاز، بعد أن احتل الفريق المراكز 2 و3 و4 في نسخة العام الماضي، وأول مكسيكي يحقق لقب هذا السباق الممتد لـ149 عاماً.
وأعرب ديل تورو عن سعادته بهذا الفوز، الذي يعد أول انتصار له هذا العام، مشيراً إلى أن الفريق كله بذل مجهوداً كبيراً لحصد هذا الفوز.
وبهذا الإنجاز سجل فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزه التاسع عشر في الموسم، ليؤكد مكانته الدولية المرموقة أحد أقوى الفرق في عالم الدراجات.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
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