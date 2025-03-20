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الرياضة

ألكاراز يرفض دعم «محترفي التنس»

ألكاراز يرفض دعم «محترفي التنس»
20 مارس 2025 11:05

ميامي (أ ف ب)

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رفض الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً دعم رابطة اللاعبين المحترفين في التنس (بي تي بي أيه) التي أسسها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والكندي فاسيك بوسبيسيل عام 2020، بعد اتخاذها سلسلة من الإجراءات القانونية ضد الهيئات الحاكمة للعبة.
وقالت «بي تي بي أيه»: «إنها تقاضي رابطة محترفي التنس (أيه تي بي)، ورابطة المحترفات (دبليو تي أيه) والاتحاد الدولي (أي تي أف)، والوكالة الدولية لنزاهة التنس (أي تي أي أيه) في سلسلة من الإجراءات في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي».
وقال الإسباني قبيل دورة ميامي لماسترز الألف نقطة: «إنه لم يتلقَّ أي إشعار بالشكوى القانونية أو البيان شديد اللهجة».
أضاف: «بصراحة، كان الأمر مفاجئاً بالنسبة لي، فلم يخبرني أحد بذلك، لذا رأيته على وسائل التواصل الاجتماعي».
واقتبست «بي تي بي أيه» في الشكوى المقدمة أقوالاً من ألكاراز، خلال مؤتمر صحفي انتقد فيه جدول مباريات الدورة الأميركية، في حين شدد الإسباني على أنه لم يكن على علم بما حصل.
وتابع: «رأيت بعض التصريحات التي تُشير إلى أنهم اقتبسوا شيئاً قلته في مؤتمر صحفي، وهو ما لم أكن أعرفه، لا أؤيد هذه الرسالة، لا أؤيدها، لأنني، كما ذكرت، لم أكن أعرف شيئاً عنها».
وأكد ألكاراز أن لديه آراء متباينة حول طبيعة الشكوى، التي تُمثل نقداً واسع النطاق للطريقة التي تُدار بها الرياضة من رابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات.
وأردف: «هناك بعض الأمور التي أتفق معها، وهناك أمور أخرى لا أتفق معها، لكن الأمر الرئيس هنا هو أنني لا أؤيد ذلك، وهذا كل شيء».
وقالت الرابطة في بيان: «تكشف الدعاوى القضائية عن انتهاكات منهجية، وممارسات مناهضة للمنافسة وتجاهل صارخ لسلامة اللاعبين في توجه مستمر منذ عقود من الزمن. تعمل «أيه تي بي»، و«دبليو تي أيه»، و«أي تي أف»، و«أي تي أي أيه»، من خلال فرض عدد من القيود الصارمة والمتشابكة المناهضة للمنافسة، وإضافة إلى الممارسات المسيئة».
وأكدت إدانة «النظام الفاسد وغير القانوني والمسيء»، و«أنها بدأت سلسلة من الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة، وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ضد الهيئات الإدارية للرياضة».
ودافعت رابطتا اللاعبين واللاعبات، إلى جانب الاتحاد الدولي للتنس، وهيئة النزاهة عن نفسها ضد الادعاء، ورفضت الاتهامات.

التنس
ميامي
كارلوس ألكاراز
نوفاك ديوكوفيتش
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