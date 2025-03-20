الجمعة 21 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الإمارات» يدشن «تبليسي جراند سلام» بـ النزال الخفيف»

«جودو الإمارات» يدشن «تبليسي جراند سلام» بـ النزال الخفيف»
20 مارس 2025 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
«جائزة الإبداع الرياضي» تهنئ كوفنتري برئاسة «الأولمبية الدولية»


يفتتح منتخب الجودو يوم الجمعة مشواره في بطولة تبليسي جراند سلام التي تستضيفها جورجيا، بإشراف الاتحاد الدولي من 21 إلى 23 مارس الحالي، بقاعة قصر الرياضة الأولمبي، بمشاركة 388 لاعباً ولاعبة يمثلون 53 دولة.
ويشارك منتخبنا في البطولة بـ 4 لاعبين، ويدشن ناجي أزيبك مشوار «جودو الإمارات» في الجولة الافتتاحية لوزن الخفيف تحت 66 كجم.
وتشهد الجولة الثانية للبطولة يوم السبت منافسات وزن الخفيف المتوسط، ويشارك فيها محمد يزبيك في وزن تحت 73 كجم، كما يلعب عمرو جاد، في وزن تحت 81 كجم، ويختتم سليمان إبراهيم المشاركة ضمن الوزن الثقيل تحت 90 كجم يوم الأحد المقبل.
ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، بجانب فيكتور سيكتروف مدرب المنتخب الأول الذي يستعد لمنافسات موسم 2025 الذي يشهد استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2025».
 

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
جورجيا
لوس أنجلوس
آخر الأخبار
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
الرياضة
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
اليوم 14:11
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
الرياضة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
اليوم 14:06
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
الرياضة
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
اليوم 14:03
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
الرياضة
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
اليوم 14:00
ماكرون
الأخبار العالمية
ماكرون يعلن عن قمة جديدة بشأن أوكرانيا
اليوم 13:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©