«جودو الإمارات» يدشن «تبليسي جراند سلام» بـ النزال الخفيف»



أبوظبي (الاتحاد)



يفتتح منتخب الجودو يوم الجمعة مشواره في بطولة تبليسي جراند سلام التي تستضيفها جورجيا، بإشراف الاتحاد الدولي من 21 إلى 23 مارس الحالي، بقاعة قصر الرياضة الأولمبي، بمشاركة 388 لاعباً ولاعبة يمثلون 53 دولة.

ويشارك منتخبنا في البطولة بـ 4 لاعبين، ويدشن ناجي أزيبك مشوار «جودو الإمارات» في الجولة الافتتاحية لوزن الخفيف تحت 66 كجم.

وتشهد الجولة الثانية للبطولة يوم السبت منافسات وزن الخفيف المتوسط، ويشارك فيها محمد يزبيك في وزن تحت 73 كجم، كما يلعب عمرو جاد، في وزن تحت 81 كجم، ويختتم سليمان إبراهيم المشاركة ضمن الوزن الثقيل تحت 90 كجم يوم الأحد المقبل.

ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، بجانب فيكتور سيكتروف مدرب المنتخب الأول الذي يستعد لمنافسات موسم 2025 الذي يشهد استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2025».

