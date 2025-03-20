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الرياضة

نجم ليفربول يغيب عن هولندا أمام إسبانيا

نجم ليفربول يغيب عن هولندا أمام إسبانيا
20 مارس 2025 11:26

 
أمستردام (رويترز)

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قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم: «إن لاعب خط الوسط رايان جرافنبرخ سيغيب عن المنتخب في مباراته أمام إسبانيا في ذهاب دور الثمانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، إثر تعرضه لإصابة مع ليفربول».
من ناحية أخرى، كشف رونالد كومان مدرب هولندا أن ممفيس ديباي، وفرينكي دي يونج لائقان للمشاركة في المباراة المقررة اليوم الخميس في روتردام أمام المنتخب الفائز بصدارة المجموعة الرابعة.
وقال الاتحاد الهولندي في بيان: «رايان جرافنبرخ غادر معسكر البرتقالي، لا يزال لاعب الوسط يعاني إصابة تعرّض لها مطلع الأسبوع، ما يمنعه من اللعب أمام إسبانيا».
وتعرض اللاعب «22 عاماً» للإصابة، خلال خسارة ليفربول 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب ويمبلي يوم الأحد الماضي.
وشارك جرافنبرج أساسياً في كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع ليفربول المنافس على اللقب.
وسيجرى متابعة حالة لاعب بايرن ميونيخ السابق قبل مباراة ليفربول، الذي يدربه أرنه سلوت، أمام إيفرتون في الثاني من أبريل.

دوري أمم أوروبا
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