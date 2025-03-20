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الرياضة

مبابي يعترف بالفشل في «لم الشمل»!

مبابي يعترف بالفشل في «لم الشمل»!
20 مارس 2025 11:30

باريس (أ ب)

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يعود كيليان مبابي إلى قيادة منتخب فرنسا لكرة القدم ضد كرواتيا، بعد غياب دام ستة أشهر، وانتقد اللاعب نفسه على طريقة القيام بدوره قائداً للفريق.
ويقود نجم ريال مدريد المنتخب الفرنسي «الديوك» في مواجهة كرواتيا بمدينة سبليت، الخميس، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ويتحدد اللقاء بين المنتخبين إياباً على ملعب فرنسا يوم الأحد المقبل.
وستكون مواجهة كرواتيا أول ظهور لمبابي منذ مشاركته في الخسارة أمام إيطاليا بنتيجة 1-3 في 6 سبتمبر الماضي التي أقيمت على ملعب «حديقة الأمراء» معقل فريقه السابق باريس سان جيرمان، وأكد كيليان أنه لم يحسن التصرف حينها.
وقال مبابي في مؤتمر صحفي: «أدرك جيداً ما أجيده وما لا أجيده، وأعرف أن الناس لم يكونوا راضين عني داخل الملعب أو خارجه، ولم أتعامل مع الأمور بشكل جيد، ولا أجد مشكلة في التشكيك بقدراتي، أو تعرضي للانتقادات عندما تكون مبررة».
وقدم مبابي أداءً متواضعاً مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا في سبتمبر الماضي، لكنه قال حينها: «إن آراء الناس عنه هي أقل ما يهتم به».
وأضاف كيليان أيضاً حينها: «لا أهتم باستقبال الجماهير لي في حديقة الأمراء»، وذلك بعد أشهر من التوتر في العلاقة بينه وبين إدارة ناديه السابق باريس سان جيرمان.
وقال مبابي: «لم أقدم أداءً جيداً أمام إيطاليا، وتصريحاتي في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة لم تجد قبولاً من الكثيرين، ولم أنجح قائداً في لم شمل الجماهير معاً، أتقبل ذلك، لكن يبقى الأهم حالياً هو المضي قدماً، وعدم تكرار الأخطاء».
وتجاوز النجم الفرنسي أيضاً بدايته الصعبة مع ريال مدريد، وتحسن معدله التهديفي مؤخراً، حيث سجل 31 هدفاً في 44 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.
وقال مبابي: «أشعر أنني بحالة جيدة، وأنني سعيد بلعب كرة القدم، وسعيد أيضاً بوجودي في صفوف منتخب فرنسا».
ويبقى مبابي ثالثاً في لائحة الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا «الديوك» خلف كل من تييري هنري «51 هدفاً»، وأوليفييه جيرو «57 هدفاً».

 

فرنسا
كيليان مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
دوري أمم أوروبا
كرواتيا
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