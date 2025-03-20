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الرياضة

«طواف فرنسا» يعود إلى بريطانيا

«طواف فرنسا» يعود إلى بريطانيا
20 مارس 2025 11:56

باريس (أ ب)

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أعلن منظمو طواف فرنسا للدراجات، استضافة بريطانيا لانطلاقة الطواف، ونسخة السيدات منه في عام 2027.
وينطلق طواف فرنسا من بلد أجنبي للمرة الثامنة والعشرين، وللمرة الأولى منذ عام 2014، عندما بدأ من منطقة يوركشاير، علماً أن نسخة 2007 انطلقت من العاصمة لندن.
ويقام طواف السيدات للمرة الأولى في بريطانيا، ويتم الإعلان عن موعد بداية السباق في وقت لاحق، وتقام سباقات الرجال والسيدات في مواعيد مختلفة.
ولم تعلن كافة التفاصيل الخاصة بمسار السباق، لكن منظمون كشفوا أن طواف الرجال سينطلق من إدنبرة في أستكلندا، وسيمر بمراحل في إنجلترا وويلز.
وقال كريستيان برودوم، مدير السباق الشهير: «يتمتع طواف فرنسا والمملكة المتحدة بتاريخ عريق، ويسعدني استضافة طواف فرنسا في عام 2027».
وأضاف برودوم: «لطالما رحبت بريطانيا باستضافة طواف فرنسا بحماس وفخر، ويضفي هذا التعاون بين إنجلترا وأسكتلندا وويلز طابعاً خاصاً على السباق».
وسبق أن فاز ثلاثة دراجين من بريطانيا بطواف فرنسا، وهم برادلي ويجينز في 2012 إضافة إلى كريس فروم بطل العالم أربع مرات، وجيريانت توماس.
وأقيمت جولة طواف فرنسا العام الماضي 2024 في فلورنسا بإيطاليا، ومن المقرر أن تنطلق جولة العام المقبل 2026 في برشلونة بإسبانيا، وينطلق سباق هذا العام من مدينة ليل شمال فرنسا.
وقال المنظمون: «إن هذه ستكون الانطلاقة الثانية لسباق السيدات خارج فرنسا، بعد جولة طواف فرنسا في هولندا بالعام الماضي 2024».

 

 

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