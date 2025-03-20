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الرياضة

آلام عضلية تحرم الأرجنتين من لاوتارو أمام أوروجواي والبرازيل

آلام عضلية تحرم الأرجنتين من لاوتارو أمام أوروجواي والبرازيل
20 مارس 2025 11:57

 
بوينس أيرس (رويترز)

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قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «إن المهاجم لاوتارو مارتينيز يغيب عن تشكيلة المنتخب في مباراتيه أمام أوروجواي والبرازيل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية».
وظل مارتينيز لاعب إنتر ميلان على مقاعد البدلاء خلال المباراة أمام فينوورد قبل أيام في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، بسبب آلام عضلية.
وعاد اللاعب «27 عاماً»، وهز الشباك، خلال فوز إنتر 2-صفر على أتلانتا يوم الأحد الماضي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، قبل الانضمام إلى قائمة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني، لكن جرى استبعاده بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ اليسرى.
وانضم مارتينيز إلى قائمة متزايدة من حالات الغياب في المنتخب الأرجنتيني، والتي تضم أيضاً القائد ليونيل ميسي الغائب بسبب إجهاد عضلي وجونزالو مونتيل، وجيوفاني لو سيلسو، وباولو ديبالا.
وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 25 نقطة حصدتها خلال 12 مباراة.
وتحل الأرجنتين، حاملة لقبي كأس العالم وكأس كوبا أميركا، ضيفة على أوروجواي صاحبة المركز الثاني يوم الجمعة، ثم تستضيف البرازيل صاحبة المركز الخامس بعدها بأربعة أيام.

 

تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
لوتارو مارتينيز
إنتر ميلان
أوروجواي
البرازيل
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