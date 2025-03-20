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الرياضة

إنجلترا تعيد جائزة «القبعات الحمراء»

إنجلترا تعيد جائزة «القبعات الحمراء»
20 مارس 2025 12:07

 
لندن (د ب أ)

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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منح قبعات حمراء تذكارية لجميع لاعبي المنتخب الإنجليزي السابقين.
وأطلق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم برنامج الإرث عام 2019 تزامناً مع المباراة رقم 1000، حيث يمنح كل لاعب مثل منتخب بلاده رقماً تاريخياً يخلد مكانته في تاريخ المنتخب الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه منذ بطولة «يورو 2020»، حصل اللاعبون الإنجليز الجدد على قبعات حمراء تذكارية، لكن الاتحاد الإنجليزي يعتزم حالياً تكريم اللاعبين السابقين بالطريقة نفسها.
ويسعى الاتحاد الإنجليزي إلى الحصول على مساعدة في تتبع اللاعبين السابقين وأقارب المتوفين، لضمان حصول كل لاعب من أصل 1290 لاعباً ارتدوا قميص منتخب إنجلترا الأول على قبعاتهم.
وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيان: «نظمنا عروضاً لتكريم لاعبين سابقين مثل تجمع لمنتخب إنجلترا في «يورو 1996» خلال مارس 2024، ويبقى الهدف هو إضفاء الطابع الرسمي على توزيع القبعات على المستفيدين الراغبين والمناسبين».
وخاض منتخب إنجلترا 1290 مباراة دولية على مدار 153 عاماً، وكان آخر اللاعبين الجدد في صفوفه، تايلور هاروود-بيليس الذي شارك للمرة الأولي في نوفمبر 2024. ويحتل روبرت باركر، أول حارس مرمى، المركز الأول، بينما احتل بوبي مور قائد المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم 1966 الرقم 804، بينما يحمل بيتر شيلتون، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية الرقم 867، بينما رقم هاري كين، أفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا 1207 .
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: «يرجى من أي لاعبين سابقين أو أقارب ليسوا على اتصال مباشر حالياً بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني للاتحاد».

إنجلترا
منتخب إنجلترا
هاري كين
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