إيزاك يرفض «عروض الكبار»!



علي معالي (أبوظبي)



فاجأ السويدي ألكسندر إيرزاك مهاجم نيوكاسل الجميع بالرد على عروض برشلونة وليفربول وأرسنال وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، وقال لشبكة (Fotboll Skanalen) السويدية: «إنه يفكر في نيوكاسل فقط».

قال إيزاك «25 عاماً»: «لا يوجد سبب يدفعني للتفكير في أي شيء آخر غير نيوكاسل، أشعر بالراحة في النادي، وأحب مدينة نيوكاسل، لا أفكر في المستقبل، أريد فقط أن ألعب لمصلحة نيوكاسل، فزنا بكأس الرابطة الإنجليزية الآن، ولكننا نريد أن ننهي الموسم بقوة، ونتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهذه الأمور تشغلني حالياً، وأمنحها كل تركيزي».

وأضاف: «لأكون صادقاً أكثر، من داخل النادي، ومن جهتنا لا يوجد أي نقاش على الإطلاق، وتركيزي الكامل على اللعب حالياً، ومن دون النظر لأي أمور غير ذلك، وهناك الكثير من الكتابات يتم تداولها خارج النادي، ولكن بالداخل لايوجد أحد يتحدث عن أي شيء من هذا القبيل».

وعندما سئل إيزاك عن استطاعته المشي مثل أي شخص آخر في شوارع نيوكاسل؟، رد قائلاً: «أنا محظوظ في الواقع، لأنني لست مهتماً كثيراً بالسير، والمشي في الخارج، أحب البقاء في المنزل، وأخذ الأمر ببساطة، وأعتقد أن كوني شخصاً منزلياً هو نقطة قوة بالنسبة لي، وتجنبت الخروج إلى حد كبير، لأنني أحب البقاء في المنزل».

وعندما سئل عن فرحة جماهير نيوكاسل الجنونية بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، قال: أعتقد أن ذلك يعني الكثير بالنسبة لي، كل المشجعين الذين نظرت إليهم كانوا يبكون لأن اللقب عاد إليهم بعد 70 عاماً، إنها فترة طويلة، واللقب يعني لي الكثير، وهو واحد من أهم الأيام في حياتي، وفزت بالكأس مع ريال سوسيداد أيضاً، لكن هذه الكأس تحتل مرتبة أعلى بكثير، مع ريال سوسيداد كان اللقب من دون جماهير بسبب كورونا».

وعن مباراة ليفربول واللعب في استاد ويمبلي قال إيزاك: «إنه أمر لا يُصدق، مثل هذه الأشياء لا يُمكن وصفها، وأعتقد أنك تستطيع فقط أن تتخيل كيف تشعر، ولكنه بالفعل شعور لا يُصدق، كان ملعب ويمبلي مليئاً بالجماهير من الفريقين، ومشجعو نيوكاسل فرضوا شخصيتهم، وأتطلع إلى رؤية نيوكاسل بعد اللقب، لكنني حضرت للانضمام إلى المنتخب».