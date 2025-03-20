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الرياضة

البطائح يستعد للنصر بـ «ودية» كلباء

البطائح يستعد للنصر بـ «ودية» كلباء
20 مارس 2025 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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يخوض البطائح «الودية الأخيرة» أمام كلباء، في الساعة العاشرة مساء اليوم، باستاد خالد بن محمد بالشارقة، استعداداً لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يحل «الراقي» ضيفاً على النصر في «الجولة 19» يوم 27 مارس الجاري.
وخاض البطائح «تجربة»، خلال التوقف الحالي أمام العروبة، وتفوق «الراقي» 3-1، وجاءت المباراة مفيدة للفريقين.
ويبحث فرهاد مجيدي مدرب البطائح عن الوصول إلى أقصى درجات الانسجام بين مختلف الخطوط قبل لقاء النصر، بعد «الطفرة» في أداء اللاعبين، خلال الفترة الأخيرة، بالفوز على الشارقة 1-0 في «الجولة 17»، والتعادل السلبي مع كلباء، ضمن « الجولة 18»، وهو ما جعل الفريق يتنفس الصعداء بالوصول إلى «النقطة 16» في «المركز 12».
ويعود إلى تشكيلة البطائح اللاعب الكاميروني أناتولي أبانج، بعد انتهاء الإيقاف، وهو من العناصر المهمة في قيادة هجوم الفريق.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
النصر
كلباء
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