«نمر» يطارد «زيدان الوثبة» في «العين للميل»



عصام السيد (العين)



يستضيف مضمار العين في الساعة الخامسة مساء الجمعة، فعاليات سباقه الثالث عشر هذا الموسم، ويتألف من 8 أشواط مُخصّصة للخيول العربية الأصيلة، متضمنة بطولة «العين مايل»، والجولة الختامية لسلسة «ماراثون العين»، ويتنافس في الحفل 111 خيلاً، فيما تبلغ الجوائز 830 ألف درهم.

ويشتد التنافس في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1600 متر للخيول العربية في سن خمس سنوات فما فوق على لقب العين مايل للفئة الثالثة، وجوائزه 350 ألف درهم.

وسيكون «زيدان الوثبة» الفائز في آخر مشاركة بفارق أكثر من 6 أطوال على أهبة الاستعداد لنيل اللقب، وسط مطاردة «نمر» الذي حلّ في المركز الثاني في آخر مشاركة، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثالث، وسيكون بالمرصاد رفيق إسطبلهم «ساري» الفائز في مسافة 1800 متر، و«هياب الزمان» صاحب التصنيف الأعلى.

وتشهد الجولة الختامية لماراثون العين في الشوط الثامن والأخير على مسافة 5100 متر لخيول التكافؤ في سن خمس سنوات فما فوق، قمة التنافس على لقب الجولة، وجوائزها 120 ألف درهم.

وتتقدم الفرس «معالي الشحانية» بطلة الجولتين الأولى والثانية صفوف 8 متحدين أبرزهم «عدي» وصيف الجولة الأولى، و«أوس» وصيف الجولة الثانية، وسيكون عامل الوزن حاسماً إلى جانب طول المسافة الجديدة البالغة 5100 متر.

وخصّص الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، فيما خُصص الشوط الثاني لمسافة 1800 متر لخيول التكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر الخيول العربية من إنتاج الإمارات «تكافؤ» في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، وينظم الشوط الرابع لمسافة 1600 متر لخيول التكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وسيكون الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم، والشوط السابع لمسافة 1400 متر للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.



الترشيح

1 وحيد، عذبي الشحانية، نشوان

2 الزاهي، آر بي باما، نايفة

3 فخر الوثبة، حديد، نوفل الوثبة

4 أفهم، موج، فرح

5 زيدان الوثبة، نمر، هياب الزمان

6 مظفر دو مونلو، واجب، بركة

7 رويدة، بريق، ماين

8 معالي الشحانية، أوس، عدي