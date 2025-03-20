دبا الحصن يلعب 3 مباريات مغلقة



فيصل النقبي (دبا الحصن)

يواصل دبا الحصن استعداداته لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين» بعد فترة التوقف، حيث كثّف الفريق تدريباته وخاض 3 مباريات ودية خلف «الأسوار المغلقة»، بناءً على رغبة الجهاز الفني، بهدف تجربة الخطط الفنية والتكتيكية لإنقاذ الفريق من دوامة المراكز المتأخرة.

ويسعى حسن العبدولي مدرب دبا الحصن لرفع جاهزية اللاعبين وتحسين الأداء التكتيكي، خاصة أن الفريق يواجه موقفاً صعباً في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز قبل الأخير.

ويأتي اللقاء المرتقب أمام العين في الجولة المقبلة بمثابة الاختبار الصعب لدبا الحصن، ما دفع العبدولي إلى تجربة خطط عدة، خلال «الوديات المغلقة»، للوقوف على التشكيل الأنسب، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة قوية في مشوار البقاء.