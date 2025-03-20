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الرياضة

لا فوينتي: الصوم لا يؤثر على استعداد لامين يامال

لا فوينتي: الصوم لا يؤثر على استعداد لامين يامال
20 مارس 2025 13:11

 
روتردام (أ ف ب)

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رأى مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أن صوم نجمه الشاب لامين يامال في شهر رمضان لا يشكّل أي مشكلة بالنسبة له، ولا يؤثر على استعدادات نجم برشلونة مع حاملي اللقب لخوض مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد هولندا.
وقال دي لا فوينتي الذي يحلّ فريقه ضيفاً على هولندا الخميس، قبل أن يستقبل الإياب الأحد، إن «الأمور كانت طبيعية تماماً بالنسبة لناً، إنه يتبع تعاليمه الدينية، كما يفعل في ناديه برشلونة».
وأضاف «قدم له الفريق الطبي وأخصائي التغذية إرشادات حول الأكل والشرب».
وشدّد دي لا فوينتي «نحن نحترم دائماً جميع المعتقدات، إنه في حالة ممتازة للعب».

إسبانيا
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
لامين يامال
برشلونة
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