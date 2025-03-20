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الرياضة

450 سباحاً في «أبوظبي سويم فور لايف»

450 سباحاً في «أبوظبي سويم فور لايف»
20 مارس 2025 15:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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شهدت بطولة أبوظبي سويم فور لايف الرمضانية مشاركة أكثر من 450 سباحاً وسباحة يمثلون 25 نادياً وأكاديمية، وأقيمت بمسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، وضمت 1275 سباقاً فردياً، وشهدت البطولة حضوراً متميزاً لسباحي الأولمبياد الخاص، في مشهد أضفى بعداً إنسانياً مؤثراً على الحدث.
وأبدى حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية سعادته بما شاهده من منافسات وقال: «بطولة أبوظبي سويم فور لايف الرمضانية بمثابة منصة مهمة، لتعزيز استمرارية النشاط الرياضي والمسابقات الرياضية التي ينظمها النادي، ومستمرون في توفير الفرص المثالية للمنافسة والاحتكاك بين سباحي الأندية والأكاديميات في أبوظبي والإمارات بشكل عام، وفخورون بتقديم الفرصة للمشاركين لمواصلة تطوير مهاراتهم الرياضية، خاصة في إطار الدعم المستمر للقطاع الرياضي في أبوظبي».
وقال الهوتي: «تعد البطولة بمثابة خطوة مهمة لدعم الأنشطة الرياضية المجتمعية في الإمارة، وتؤكد أهمية التعاون بين نادي أبوظبي للرياضات المائية واتحاد السباحة ومجلس أبوظبي الرياضي، والذي يعكس التزامنا المستمر بتطوير الرياضة في الإمارات بشكل عام، ويسهم في توفير بيئة تنافسية تساعد على تطوير مستوى السباحة على مستوى الأندية والمجتمع الرياضي».
وتعد البطولة جزءاً من الجهود المستمرة لدعم القطاع الرياضي في أبوظبي، حيث تم تنظيم الحدث، بالتعاون مع اتحاد السباحة وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وكانت فرصة مهمة لجميع المشاركين لتعزيز مهاراتهم الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز الروح الرياضية والمشاركة المجتمعية.
وقال أحمد خلفان الجهوري، عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الفنية في نادي أبوظبي للرياضات المائية: «شهدت البطولة تنظيم مسابقات المجري القصير 25 متراً، وضمت الفئات العمرية، ابتداءً من تحت 10 سنوات وصولاً إلى فئة العموم رجال ونساء، وجاءت المنافسات مثيرة، كما أن المظهر الرائع الذي ظهر به سباحو النادي خلال المسابقات نال إعجاب الجميع».
وأضاف: «البطولة خطوة مهمة في الإعداد والتجهيز للمشاركة في كأس الإمارات للسباحة في نهاية أبريل المقبل، وتعتبر واحدة من أبرز وأهم بطولات الموسم التي ينظمها اتحاد السباحة».

الإمارات
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي أبوظبي للرياضات المائية
اتحاد السباحة
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