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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يدشن «المشاركة العاشرة» أمام أفغانستان

«أبيض الشاطئية» يدشن «المشاركة العاشرة» أمام أفغانستان
20 مارس 2025 14:15

 
باتايا (وام)

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يستهل منتخب كرة القدم الشاطئية مشواره في النسخة الـ11 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية بمواجهة منتخب أفغانستان يوم الجمعة، ضمن المجموعة الثالثة.
يشارك في البطولة 16 منتخباً تتنافس ضمن 4 مجموعات، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، فيما تحجز المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة مقاعدها في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في سيشل من 1 إلى 11 مايو المقبل.
ويخوض منتخبنا مبارياته ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً أفغانستان وإندونيسيا وإيران.
واستعد المنتخب تحت قيادة مدربه البرازيلي فيكتور فاسكيز، من خلال معسكرات داخلية وخارجية، واختتم استعداداته بمعسكر في تايلاند تخللته مباراتان وديتان حقق خلالهما الفوز على تايلاند والصين.
وتُعد المشاركة هي العاشرة لمنتخبنا في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، حيث سبق له الفوز باللقب عامي 2007 و2008، وحصل في مشاركته الأخيرة عام 2023 على المركز الثالث، ويحتل حالياً المركز السادس في التصنيف العالمي.
أما منتخب أفغانستان، فيشارك للمرة الخامسة في البطولة، ولم يسبق له تجاوز مرحلة المجموعات.

الإمارات
الكرة الشاطئية
كأس آسيا
أفغانستان
إندونيسيا
إيران
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