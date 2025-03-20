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الرياضة

إيدي جوردان.. كان دائماً يعرف كيف يجعل الناس تبتسم

إيدي جوردان.. كان دائماً يعرف كيف يجعل الناس تبتسم
20 مارس 2025 14:36


شنغهاي (د ب أ)
توفي إيدي جوردان، الذي كان مالكاً لفريق ضمن سباقات سيارات فورمولا-1، عن عمر 76 عاماً، وذلك وفقاً لما أعلنته عائلته، وكشف الإيرلندي جوردان في ديسمبر الماضي أنه يعاني سرطان المثانة والبروستاتا، وقد انتشر المرض في العمود الفقري والحوض.
وذكرت عائلة جوردان في بيان: «ببالغ الحزن نعلن وفاة إيدي جوردان، المالك السابق لفريق فورمولا-1، والمحلل التلفزيوني ورجل الأعمال». وأضاف: «رحل في هدوء، وإلى جواره أفراد عائلته بمدينة كيب تاون، في الساعات الأولى من يوم 20 مارس عن عمر 76 عاماً، بعد معركة استمرت 12 شهراً، مع شكل عدواني من سرطان البروستاتا».
وأكد البيان:«جلب إيدي جوردان الكثير من الكاريزما والطاقة والسحر الأيرلندي أينما ذهب. لدينا جميعاً فراغ كبير من دون وجوده. سيفتقده الكثير من الناس، لكنه ترك لنا العديد من الذكريات الرائعة التي ستجعلنا نبتسم رغم حزننا». وشارك فريق جوردان، الذي حمل اسمه، في 250 سباقاً، خلال الفترة بين عامي 1991 و2005 وفاز الفريق أربع مرات مع ديمون هيل الذي قاد جوردان إلى تحقيق أفضل نتيجة في تاريخه - احتلال المركزين الأول والثاني في سباق جائزة بلجيكا الكبرى لعام 1998، كما منح جوردان، مايكل شوماخر فرصة ظهوره الأول في فورمولا -1، وذلك في سباق جائزة بلجيكا الكبرى عام 1991، ليواصل السائق الألماني تحقيق سبعة ألقاب عالمية قياسية - وهو إنجاز لم يدركه سوى لويس هاميلتون في.2020.
وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا-1 قبل سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي:«نشعر بحزن عميق للفقدان المفاجئ لإيدي جوردان». وأضاف:«بفضل طاقته التي لا تنتهي، كان دائماً يعرف كيف يجعل الناس تبتسم، وكان دوماً مخلصاً ومشرقاً». 

 

 

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