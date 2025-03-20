«أبوظبي الرياضي للسيدات» جاهز للقاء «هوشي منه»

أبوظبي (الاتحاد)



يضع فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات لكرة القدم، اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيلة في المران الأخير بملعب «ثون نهات» في مدينة هوشي منه الفيتنامية، قبل مباراته الحاسمة أمام هوشي منه سيتي يوم السبت، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيما تقام مباراتا «مربع الذهب» والنهائي من 21 و24 مايو المقبل.

وتضم البعثة 36 فرداً، منهم 23 لاعبة، وأجرى الفريق تدريباً خفيفاً أمس بملاعب فندق الإقامة، وتلبي اليوم دعوة سفارة الدولة في فيتنام لتناول الإفطار.

وتقام مباريات ربع النهائي من مباراة واحدة، بمشاركة أبوظبي الرياضي، وهوشي منه الفيتنامي، وملبورن سيتي الأسترالي، ونادي ووهان جيانجدا الصيني للسيدات، ورصد الاتحاد الآسيوي جوائز ضخمة للفائزين.