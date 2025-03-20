سعيد بن مكتوم يتوج أبطال البادل في «ند الشبا»



دبي (الاتحاد)

تَوَّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل الفائزين في منافسات بطولة البادل للفئة المحلية للرجال والسيدات، التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي اختتمت اليوم، وفاز بالمركز الأول في فئة السيدات الثنائي بابيت دي ديكر، وعائشة العوضي، بعد فوزهما على الثنائي فاطمة شهدور، وفاطمة الجناحي، اللتين حصلتا على المركز الثاني، وفي فئة الرجال فاز بالمركز الأول الثنائي ماجد الجناحي وفارس الجناحي بعد تغلبهما على الثنائي راشد وليد وجاسم النعيمي، وفي فئة الشباب تحت 18 سنة فاز بالمركز الأول الثنائي راشد وليد وسيف الحمادي، بعد تغلبهما على الثنائي أحمد المهري وحيدر علي.

وحقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد فوزه على فريق بلدية دبي بنتيجة 43 – 28 وتوج الفائزين ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وفاز اللاعب جاسم رمضان مراد بجائزة أفضل هدّاف لأصحاب الهمم، كما فاز اللاعب مال الله بجائزة أفضل هدافين لغير أصحاب الهمم وكلاهما من فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وفاز فريق العميد الذي يضم لاعبي فريق بادوفا الإيطالي بالمركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة بعد تغلبه على فريق السماوي، الذي يضم لاعبي فريق بني ياس الإماراتي بنتيجة 3 – 1، في مباراة امتدت على مدار قرابة الساعتين، حيث استهل فريق العميد المباراة بالفوز في الشوط الأول بنتيجة 25 – 18، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية، حيث تلاحق الفريقان النقاط حتى تمكّن فريق العميد من الفوز بالشوط بنتيجة 32 – 30، وتمكّن فريق السماوي من الظفر بالشوط الثالث بنتيجة 25 – 17، وفي الشوط الرابع أكد العميد تفوقه وفاز بنتيجة 28 – 26 ليحصل على المركز الثالث في البطولة.

وتم تكريم الفائزين في سباقي الدراجات الهوائية والجري، حيث توج الفائزين كل من حسن المزروعي مدير الدورة، وعلي عمر البلوشي ونواف عبدالله النائب التنفيذي للرئيس لمحطات الحاويات، موانئ دبي العالمية - دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن سعادته بالفوز بالمركز الأول في سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات، وقال: «أشكر اللجنة المنظمة على هذا التنظيم الرائع والإعداد الممتاز للمنافسات، تُعد دورة ند الشبا من أفضل وأكبر الفعاليات الرياضية، التي تضم العديد من الرياضات وتحظى بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، وأنا سعيد بالفوز في سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات، فقد كانت هذه هي مشاركتي الثانية في هذا السباق، وسأحرص على المشاركة فيه الموسم المقبل».