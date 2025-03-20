بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية.. شهادة نجاح بمشاركة 2000 موظف



أبوظبي (الاتحاد)

أُسدل الستار على فعاليات ومنافسات النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية 2025، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، احتفالاً بشهر رمضان الكريم، وتعزيزاً للعلاقات الاجتماعية بين منتسبي المؤسسات الحكومية بإمارة أبوظبي، ونشراً للرياضة والتأكيد علي أهميتها وجعلها نمطاً للحياة اليومية، بمشاركة أكثر من 2000 موظف وموظفة من 45 جهة حكومية، وبمجموع جوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.3 مليون درهم.

وأقيم حفل التتويج في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة الذي شهد نهائيات بطولات الكرة الطائرة وكرة القدم والبادل، فيما أقيمت فعاليات البطولة الأخرى التي انطلقت 3 مارس في أبوظبي كريكيت سبورتس هب، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، ومسار الوثبة للدراجات الهوائية، وكذلك مهرجان الشيخ زايد.

وتوّج الفائزين الدكتور ياسر النقبي مدير عام الأكاديمية الحكومية، وعبدالله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، والدكتور أحمد عبد الله القبيسي الأمين العام المساعد بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال مصطفى الهاشمي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات الرياضية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وحقق فريق شرطة أبوظبي لقب سباعيات كرة القدم، وحلّ فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثانياً وجاء فريق مجلس أبوظبي الرياضي ثالثاً.

وفي كرة الطائرة الشاطئية حلق فريق شرطة أبوظبي باللقب، وحصل فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على الوصافة، ووجاء فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في المركز الثالث.

وخطف فريق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لقب مسابقة كرة السلة الثلاثية للرجال، ونال فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني المركز الثاني، وفريق دائرة البلديات والنقل المركز الثالث، وفي سلة الناعمات تُوج فريق دائرة التعليم والمعرفة بالمركز الأول، وحلّ فريق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ثانياً، ومركز الإحصاء ثالثاً.

وعانق فريق مجلس أبوظبي الرياضي لقب البادل للسيدات، وحلت دائرة الثقافة والسياحة في المركز الثاني ودائرة التعليم والمعرفة ثالثاً، كما حقق فريق مجلس أبوظبي الرياضي أيضاً لقب البادل للرجال، وحل ثانياً فريق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وفي المركز الثالث جاء فريق دائرة البلديات والنقل.

وفي تنس الريشة حقق جواتام جوبتا من دائرة البلديات والنقل المركز الأول للرجال، ومينغ دونغ من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المركز الثاني، وأجمل عبد اللطيف من دائرة التمكين الحكومي المركز الثالث، أما على صعيد السيدات فذهب لقب تنس الريشة إلى جميلة توليباس من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجاءت أمبيكا فينجوبال من مركز الإحصاء في المركز الثاني، وهاجر الشحي من جهاز أبوظبي للمحاسبة بالمركز الثالث.

وتألقت شرطة أبوظبي في سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم على مسار الوثبة للدراجات الهوائية، وعن فئة السيدات فازت لبني الحلواني بالمركز الأول، ونالت زميلتها جيلينا نوفوسلاك المركز الثاني، وحلّت في المركز الثالث سلمى آل علي، وفي سباق الرجال فاز جابر المنصوري بالمركز الأول، وزميله سالمين الشامسي بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث لسلطان الحمادي.

وفي سباق الجري الذي أقيم لمسافة 5 كلم في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، فازت مهرة جاسم من شرطة أبوظبي بالمركز الأول، وتلتها زميلتها مريم الشامسي في المركز الثاني، ثم جاءت خديجة النقبي في المركز الثالث، وعلى صعيد الرجال لنفس المسافة، أهدى سعود الزعابي اللقب لشرطة أبوظبي، وتبعه زميله حمد الزيودي في المركز الثاني، فيما حل ثالثاً صالح الحمادي من دائرة التنمية الاقتصادية.

وشهدت منافسات الشطرنج للرجال، تتويج محمد المرزوقي من دائرة البلديات والنقل باللقب، وذهبت الوصافة إلى خالد المرزوقي من بلدية مدينة أبوظبي، والمركز الثالث إلى ماتياس ليج من صندوق أبوظبي للتقاعد، وعلى صعيد السيدات، توجت ايميلي نون من دائرة البلديات والنقل بالبطولة، وحلت منى الكعبي من دائرة التعليم والمعرفة وصيفة لها، وندى الكثيري من مركز الإحصاء ثالثة.

ونال فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني لقب الرماية للرجال، وتلاه شرطة أبوظبي ثانياً، وبلدية مدينة أبوظبي ثالثاً، وفي مسابقة الرماية للسيدات حقق فريق شرطة أبوظبي اللقب، وحل فريق صندوق أبوظبي للتقاعد في المركز الثاني، ومركز أبوظبي للإحصاء ثالثاً.

وحققت شرطة أبوظبي، لقب مسابقة اللياقة البدنية للسيدات، وحلّ فريق صندوق أبوظبي للتقاعد بالمركز الثاني، وفريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثالثاً، وأيضاً فاز فريق شرطة أبوظبي، بمنافسات اللياقة البدنية للرجال، ونال فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وصافة المسابقة، بينما حلّ فريق دائرة البلديات والنقل في المركز الثالث.

وخلال الحفل تم تتويج هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدرع الجهة الأكثر مشاركة في البطولة، فيما حصد فريق شرطة أبوظبي درع التفوق الرياضي، كما تم تكريم منسقي الجهات المشاركة في البطولة، وفريق عمل المتطوعين الذين رسموا لوحة جميلة ساهمت في تنظيم ونجاح النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية 2025.

حميد السويدي بطل تنس الطاولة

تُوج حميد السويدي من دائرة التمكين الحكومي ببطولة تنس الطاولة للرجال، ونال محمد أحمد مصطفى من دائرة البلديات والنقل الوصافة، وذهب المركز الثالث إلى شريف محمد إمام من دائرة القضاء، وعلى مستوى السيدات في اللعبة نفسها، فاز ت الدكتورة هدى السالمي من بلدية مدينة أبوظبي بالبطولة، وحلّت أميمة خاطر من دائرة التمكين الحكومي في المركز الثاني، وهند العلي من صندوق أبوظبي للتقاعد في المركز الثالث.