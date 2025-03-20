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الرياضة

«تحدي ياس» يستقطب 700 سيارة في «الأمسية الختامية»

«تحدي ياس» يستقطب 700 سيارة في «الأمسية الختامية»
20 مارس 2025 15:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف حلبة مرسى ياس في أبوظبي، ختام تحدي «ياس سوبر ستريت» يوم السبت المقبل، حيث يشارك أفضل سائقي سباقات الدراج في المنطقة، في منافسة على لقب «ملك الدراج»، كما تقام في اليوم نفسه فعالية مجلس ياس للسيارات، التي تمثل تقليداً متميزاً من حلبة مرسى ياس خلال شهر رمضان المبارك.
ويُعرف مجلس ياس سيارات ياس بأنه مساحة تجمع شعبية، تستقطب عشاق السيارات ومالكي السيارات المتطورة من مختلف أنحاء الدولة للاحتفال بشغفهم، ويتم فيه عرض أكثر من 700 سيارة، ويضمن الحدث تجربة لا تُنسى للمهتمين برياضة السيارات، وعشاق السيارات، والعائلات على حدٍ سواء.
وقال علي البشر، المدير التنفيذي لحلبة مرسى ياس: «نفخر في حلبة مرسى ياس بكوننا في طليعة ثقافة رياضة السيارات في المنطقة، وبصفتنا وجهة عالمية المستوى، وأثبتنا على الدوام التزامنا بالابتكار والتميز في استضافة فعاليات تلقى الصدى لدى الجماهير على المستويين المحلي والدولي، وتُعد الجولة الأخيرة من تحدي ياس سوبر ستريت خير مثال على التزامنا بتسليط الضوء على أفضل المواهب في عالم السيارات ورياضة السيارات».

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
مرسى ياس
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