«يو إف سي» تعود إلى أبوظبي 26 يوليو



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«يو إف سي»، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، عودة فعاليات «ليلة النزال» من «يو إف سي» إلى أبوظبي 26 يوليو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ويتم طرح التذاكر قريباً.

وتعود «يو إف سي» إلى أبوظبي التي استضافت في أكتوبر الماضي بطولة «يو إف سي 308»: توبوريا ضد هولواي، التي دافع خلالها الإسباني إيليا توبوريا بنجاح عن لقبه في فئة وزن الريشة، عندما تغلب بالضربة القاضية في الجولة الثالثة على ماكس هولواي. واستمتع عشّاق «يو إف سي» في أبوظبي خلال أغسطس الماضي بسلسلة من المواجهات الشائقة ضمن فعالية «ليلة النزال من يو إف سي»: ساندهاجن ضد محمدوف، التي فاز خلالها عمر نور محمدوف على منافسه في وزن البانتام كوري ساندهاجن بقرارٍ من الحكّام بعد خمس جولات.

واحتضنت أبوظبي منذ عام 2010 ما يزيد على 20 من فعاليات «يو إف سي» التي تنظم، في إطار شراكتها طويلة الأمد مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مجموعة من أبرز نزالات الفنون القتالية المختلطة، بمشاركة نخبة من المواهب العالمية في العاصمة الإماراتية.

ورسخت أبوظبي مكانتها وجهة رائدة للفعاليات والبطولات العالمية، لما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة، وقاعات ومنشآت رياضية حديثة إلى جانب ما توفره من تجارب سياحية وثقافية استثنائية، وسهولة الوصول إليها عبر شبكة واسعة من الرحلات الجوية تربطها بالعالم.

ويُعلن قريباً عن الجدول الكامل لمواجهات «ليلة النزال» من «يو إف سي» التي تجمع أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وتتوفر قريباً باقات تذاكر كبار الشخصيات على موقع أون لوكيشن، الوكيل الرسمي لمؤسسة «يو إف سي» لتجارب كبار الشخصيات.

وتتيح باقات التذاكر الرسمية حجز مقاعد مميزة وحضور فعاليات قياس الوزن مع كبار الشخصيات، إلى جانب خدمات الضيافة الشاملة ولقاء نجوم «يو إف سي» وغيرها.