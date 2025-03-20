الجمعة 21 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديبالا.. «نهاية الموسم» مع روما!

ديبالا.. «نهاية الموسم» مع روما!
20 مارس 2025 16:13

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
فينيسيوس يهدي البرازيل «الفوز القاتل»!


خسر روما الإيطالي خدمات مهاجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم باولو ديبالا لما تبقى من الموسم، بسبب اضطراره لإجراء جراحة في فخذه اليسرى.
وأعلن روما في بيان من دون أن يحدد مدة الغياب أن «باولو ديبالا يخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة» لمعالجة إصابة عضلية في فخذه اليسرى، مضيفاً: «اتفق اللاعب والنادي على أنه الخيار الصحيح للتعافي الأمثل».
وبحسب الصحافة الإيطالية، بينها شبكة «سكاي سبورت» وصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، لن يتمكن ابن الـ31 عاماً من معاودة اللعب مجدداً هذا الموسم، فيما كتب اللاعب الذي يدافع عن ألوان روما منذ 2022 بعد قدومه من يوفنتوس (2015-2022)، على وسائل التواصل الاجتماعي «سأعود قريباً، أقوى، أعدكم بذلك».
وأصيب ديبالا نهاية الأسبوع المنصرم خلال الفوز على كالياري 1-0 في الدوري الإيطالي وترك أرضية الملعب بعد 11 دقيقة فقط على البداية.
وسجل الأرجنتيني المُتوج نهاية 2022 بلقب مونديال قطر، ثمانية أهداف هذا الموسم، بينها ستة في الدوري الإيطالي.
ويقدم نادي العاصمة أداء جيداً في الآونة الأخيرة، محققاً ستة انتصارات متتالية، ضمن سلسلة من 13 مباراة من دون هزيمة، وذلك بفضل مدربه الجديد-القديم كلاوديو رانييري الذي صعد به إلى المركز السابع بعدما كان في الخامس عشر لدى وصوله في منتصف نوفمبر.

الأرجنتين
الدوري الإيطالي
روما
ديبالا
آخر الأخبار
المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟
الرياضة
المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟
اليوم 14:17
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
الرياضة
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
اليوم 14:11
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
الرياضة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
اليوم 14:06
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
الرياضة
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
اليوم 14:03
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
الرياضة
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©