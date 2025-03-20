ديبالا.. «نهاية الموسم» مع روما!



روما (أ ف ب)



خسر روما الإيطالي خدمات مهاجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم باولو ديبالا لما تبقى من الموسم، بسبب اضطراره لإجراء جراحة في فخذه اليسرى.

وأعلن روما في بيان من دون أن يحدد مدة الغياب أن «باولو ديبالا يخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة» لمعالجة إصابة عضلية في فخذه اليسرى، مضيفاً: «اتفق اللاعب والنادي على أنه الخيار الصحيح للتعافي الأمثل».

وبحسب الصحافة الإيطالية، بينها شبكة «سكاي سبورت» وصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، لن يتمكن ابن الـ31 عاماً من معاودة اللعب مجدداً هذا الموسم، فيما كتب اللاعب الذي يدافع عن ألوان روما منذ 2022 بعد قدومه من يوفنتوس (2015-2022)، على وسائل التواصل الاجتماعي «سأعود قريباً، أقوى، أعدكم بذلك».

وأصيب ديبالا نهاية الأسبوع المنصرم خلال الفوز على كالياري 1-0 في الدوري الإيطالي وترك أرضية الملعب بعد 11 دقيقة فقط على البداية.

وسجل الأرجنتيني المُتوج نهاية 2022 بلقب مونديال قطر، ثمانية أهداف هذا الموسم، بينها ستة في الدوري الإيطالي.

ويقدم نادي العاصمة أداء جيداً في الآونة الأخيرة، محققاً ستة انتصارات متتالية، ضمن سلسلة من 13 مباراة من دون هزيمة، وذلك بفضل مدربه الجديد-القديم كلاوديو رانييري الذي صعد به إلى المركز السابع بعدما كان في الخامس عشر لدى وصوله في منتصف نوفمبر.