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الرياضة

أستراليا تعود إلى «سكة الفوز» في تصفيات المونديال

أستراليا تعود إلى «سكة الفوز» في تصفيات المونديال
20 مارس 2025 16:19

 
سيدني (أ ف ب)

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حققت أستراليا فوزها الأول بعد ثلاثة تعادلات، بسهولة على ضيفتها إندونيسيا 5-1، في سيدني ضمن الجولة السابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم.
ورفعت أستراليا رصيدها إلى 10 نقاط في المجموعة الثالثة، بفارق 6 عن اليابان المتصدرة التي تستقبل البحرين (6) فيما تلعب السعودية مع الصين، علماً أن الأخيرتين تمتلكان ست نقاط أيضاً على غرار إندونيسيا.
وبعد إهدار إندونيسيا ركلة جزاء مبكرة في القائم عبر كيفن ديكس (8)، سجل أهداف أستراليا مارتن بويل (18 من ضربة جزاء)، نيشان فيلوبيلاي (20) وجاكسون إيرفاين (34 و90) ولويس ميلر (61)، ولإندونيسيا أولي روميني (78).
وغاب عن «سوكروز» عدة لاعبين بسبب الإصابة، على غرار هاري سوتار مدافع ليستر الإنجليزي ورايلي ماجري لاعب وسط ميدلزبره.
ومنتخب إندونيسيا الذي خاض استحقاقه الأول بإشراف مدربه، مهاجم برشلونة الإسباني السابق الهولندي باتريك كلويفرت، اعتمد بشكل كبير على لاعبين ينحدرون من أصول هولندية، في سعيه لبلوغ نهائيات كأس العالم وذلك للمرة الأولى منذ نيل البلاد استقلالها عن هولندا بالذات في عام 1945.
أقدم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم على خطوة ضم 12 لاعباً مولوداً في هولندا، وفي يناير قرر التعاقد مع كلويفرت لشغل منصب المدرب، وانضم إليه جوردي كرويف، نجل أسطورة كرة القدم الراحل يوهان، مستشاراً فنياً.
وستكون اليابان قادرة على حجز أولى البطاقات الآسيوية إلى الحدث العالمي المقرر في الولايات المتحدة وكندا المكسيك بمشاركة 48 منتخباً، بحال فوزها على البحرين.
يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض الثالث والرابع الدور الرابع المؤهل لمنتخبين آخرين، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.

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