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الرياضة

«المبارزة» يشارك في بطولتي العالم بالمغرب والصين

«المبارزة» يشارك في بطولتي العالم بالمغرب والصين
20 مارس 2025 16:55

 
دبي (وام)

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يستعد منتخب المبارزة للمشاركة في بطولتين دوليتين، هما كأس العالم لسلاح الإيبيه للرجال والسيدات في المغرب نهاية مارس الجاري، وبطولة العالم للأشبال والناشئين في الصين خلال أبريل المقبل.
وأعلن اتحاد المبارزة عن قائمة تضم 6 لاعبين للمشاركة في كأس العالم للايبيه، التي تستضيفها مراكش المغربية من 27 إلى 30 مارس، وهم عمران البلوشي، ومحمد المازمي، وصالح البلوشي، وخليفة الزرعوني، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي، تحت قيادة المدرب الروسي جورجي لمينوف.
أما بطولة العالم للأشبال والناشئين في الصين، فستقام بمدينة ووشي من 7 إلى 15 أبريل المقبل، ويشارك فيها 15 لاعباً ولاعبة، وهم هزاع العبري، وراشد مبارك، وعبدالله الكندي، وليان ثابت «سلاح السابر»، والهيام البلوشي، وفارس البلوشي، وعبد الرحمن مبارك «سلاح الفلوريه»، وحمدان سيف، وصالح البلوشي، ومحمد العبيدلي، ودانة المسماري، ولمار النحلة «سلاح الإيبيه».
وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة، أن البطولات المقبلة محطة مهمة، لتأكيد مكانة رياضة المبارزة في الإمارات وتعزيز حضورها على الساحة العالمية. وأوضح أن المنتخب بجميع مراحله السنية يخوض حالياً معسكراً إعدادياً محلياً، بمشاركة مدربين ولاعبين من منتخب إيطاليا لتقييم المستوى الفني قبل المنافسات المرتقبة، ومن المقرر أن يُختتم المعسكر السبت المقبل.

 

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