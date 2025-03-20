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الرياضة

برشلونة يبقى في الملعب الأولمبي حتى نهاية الموسم

برشلونة يبقى في الملعب الأولمبي حتى نهاية الموسم
20 مارس 2025 20:51

برشلونة (أ ف ب)

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برشلونة لن يعود إلى «كامب نو»!


يخوض برشلونة مبارياته المتبقية هذا الموسم في ملعب مونتجويك الأولمبي، فيما تستمر أعمال التجديد في ملعبه «كامب نو».
وكان الفريق الإسباني يأمل في العودة إلى ملعبه الشهير قبل انتهاء الموسم، لكن تم تأجيل الاستحقاق حتى ما بعد العام 2024.
وقال برشلونة لأعضاء النادي (سوسيوس) إن بمقدورهم شراء تذاكر المباريات المتبقية لهذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا في ملعبهم الأولمبي الموقت، حيث خاض «البلوجرانا» مبارياته منذ موسم 2023-2024.
وبعد افتتاحه، يتوقع أن تكون سعة «كامب نو» ستين ألف متفرج في مرحلة أولى، فيما ستبلغ السعة النهائية 105 آلاف متفرج.
وبدأت أعمال البناء في «كامب نو» عام 2023، لكن تباطأت سرعتها بسبب الحصول على موافقات رسمية حيال ظروف العمل من بين أمور أخرى.

الدوري الإسباني
كامب نو
الليجا
برشلونة
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