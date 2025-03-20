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الرياضة

تشيلسي يحسم التعاقد مع «الثنائي الشاب»

تشيلسي يحسم التعاقد مع «الثنائي الشاب»
20 مارس 2025 20:57

 
لندن (أ ف ب)

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أكمل تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم صفقة التعاقد مع الثنائي البرتغالي الشاب جيوفاني كويندا وداريو إسوجو من سبورتينج، بعد توصله إلى اتفاق يدفع بموجبه للأخير 62.5 مليون جنيه استرليني (81 مليون دولار) مقابل اللاعبين.
وأعلن سبورتينج عن الصفقة، كاشفاً أن الجناح كويندا البالغ 17 عاماً سينضم إلى تشيلسي مقابل أقل بقليل من 44 مليون جنيه استرليني، وإيسوجو مقابل 18.5 مليون.
وسيبقى كويندا الذي ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر يونايتد للعب تحت اشراف مدربه السابق في سبورتينج روبن أموريم، مع الفريق البرتغالي حتى نهاية الموسم المقبل قبل الانتقال إلى «ستامفورد بريدج».
وفي المقابل، سيكمل لاعب الوسط الدفاعي إيسوجو، البالغ 20 عاماً، الموسم الحالي مع لاس بالماس الإسباني على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى لندن.
ويواصل تشيلسي فلسفة التعاقدات مع اللاعبين الشبان، مثل ابني الـ17 ربيعاً المهاجم البرازيلي إستيفاو ويليان، والإكوادوري كيندري بايس اللذين سيلتحقان بفريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا قبل الموسم المقبل.
ويحتل تشيلسي حالياً المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى جاهداً للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتفى هذا الموسم بخوض المسابقة الثالثة «كونفرس ليج» التي تأهل فيها إلى ربع النهائي، حيث يلتقي ليجيا وارسو البولندي.

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