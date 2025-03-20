مجلس راشد بن حميد الرمضاني يناقش مستقبل الرياضة الإماراتية



عجمان (وام)



‎اختتم مجلس راشد بن حميد الرمضاني، جلساته المتنوعة بأمسية رياضية، شهدت حضور ومشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وأصحاب الخبرة من مسؤولي الرياضة بالدولة، ورؤساء الأندية والإعلاميين.‎

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في مستهل الأمسية التي أدارها الإعلامي مشعل القحطاني، بالحضور، مؤكداً أن المجال الرياضي في الإمارات يضم الكثير من القامات التي تبذل الجهود الكبيرة من أجل وضع الخطط المستقبلية في قطاع الرياضة لرفع راية الإمارات في كافة المحافل الرياضية الدولية.

‎ وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جهود اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وإشرافه المستمر وتوجيهاته الداعمة، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني يملك الكثير من المقومات والاستقرار الفني، وذلك لما توليه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية للقطاع الرياضي، وهو ما أسهم في تأهيل المنتخب في مواجهات مهمة، وسعيهم المتواصل لتحقيق الإنجازات في تصفيات كأس العالم.‎

وتطرق الشيخ راشد، إلى عدد من الملفات الرياضية المهمة التي تخص القطاع، ومنها تاريخ المدرب الفني للمنتخب الوطني، وملف اللاعبين المحترفين، وواجبات الجهاز الفني، وجاهزية اللاعبين المحليين، ودور رابطة دوري المحترفين، داعياً إلى التركيز الكامل وزيادة نسبة الاستعدادات، واستعراض التقارير الفنية ومناقشة وجهات النظر المختلفة لما فيه مصلحة نتائج المنتخب الوطني.

‎ وقال: نثق في أعضاء الفريق الوطني ومستواهم الفني، ونطمح منهم استكمال المشوار وتمثيل الوطن، وحصد الإنجازات في تصفيات كأس العالم، وأتمنى كل التوفيق والأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني أمام تلك المنتخبات، لافتاً إلى أهمية الاستحضار الذهني والبدني لفريق المنتخب الوطني ودعمه في كافة المواجهات المرتقبة.‎

وأوضح، أن التحسين المستمر والتطوير المنشود يأتي بتكاتف الجهود وتلاحم الأهداف وتبني الأفكار المبتكرة، مضيفاً أن المسؤولية مشتركة بين الأندية وإدارة المنتخب الوطني، من أجل البحث عن كوادر وطنية شابة، بهدف الوصول إلى الاستفادة المشتركة تلبي توقعات الجماهير، إيماناً من الجميع بأهمية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تمثيل الوطن بأفضل صورة، والتعبير عن الانتماء إليه والاعتزاز به.‎

وبين الشيخ راشد، أن الإمارات لديها ثاني أقوى دوري في منطقة الخليج العربي، وهو ما تحدد من خلال المستوى والأداء الجيد والنتائج الرسمية، منوهاً إلى أهمية تحسين اللوائح التي تدعم الدوري الإماراتي، والبحث عن الفرص الإيجابية للوصول إلى النتائج المنشودة.‎

وأكد أن رؤية القيادة الرشيدة أسهمت في دعم الخبرات وتحقيق الإنجازات بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وفقاً لخطط ومنهجية مدروسة، تم تطبيقها بصورة تدريجية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها.‎

كما تطرق، إلى التجارب الرياضية الرائدة في عدد من القارات والبطولات الجديدة التي يعلن عنها الفيفا ومنها كأس العالم للأندية و«السوبر ليج» في القارة الأفريقية والتي يمكن الخروج منها بدروس مستفادة لتعزيز وتطوير الرياضة في المنطقة.‎

وأشاد خلفان جمعة بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بمجلس راشد بن حميد الرمضاني وما يتضمنه من جلسات ومبادرات متنوعة، مشيراً إلى الأفكار التطويرية لجذب مزيد من الجماهير إلى الدوري الإماراتي وتحسين منظومة الأندية المحلية.

‎ ودعا عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى مشروع وطني لنهضة الملف الرياضي في الدولة ومواجهة التحديات في القطاع، وتوفير مراكز تدريبية للمنتخبات الوطنية، وتعظيم دور الخبرات في القطاع لرفع راية الإمارات في كافة المحافل الرياضية الدولية.‎

وتحدث الإعلامي راشد الزعابي، عن الاستثمار في الشباب والبحث عن المواهب الجديدة في مختلف الرياضات بطريقة عصرية، خاصة مع دعم المسؤولين الرياضيين للاستفادة من تلك المواهب من خلال التخطيط الجيد تحت مظلة رياضية موحدة.

‎ وقدم المشاركون في الأمسية، جملة من المقترحات والأفكار لتطوير الرياضات في الدولة، مؤكدين وجود العديد من الفرص والدعم المتواصل للمنافسة الفعالة وحصد النجاحات في مختلف الرياضات.