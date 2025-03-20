الأسبوع الثامن لدوري القفز في ضيافة أكاديمية بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)



يلتقي فرسان وفارسات قفز الحواجز من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، وتشتمل على 10 منافسات تقام الجمعة والسبت، وبجوائز 250 ألف درهم، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتدار بلجنتي تحكيم خلال يومين 6 منها على الميدان الرئيس و4 على الميدان الثاني.

وفيها تحتسب نقاط الجولة التأهيلية الرابعة والأخيرة، وبجوائزها نصف مليون درهم، قبل نهائي بطولة الإمارات لقفز الحواجز وبجوائزها مليون درهم لفرسان الإمارات لقفز الحواجز، ويقام على ميدان صالة أكاديمية بوذيب التي تنتقل إليها بقية منافسات القفز بالموسم، وإلى حين ختامه 27 أبريل المقبل، ماعدا كأس رئيس الدولة من الفئة الرفيعة؛ والتي تقام على ميدان نادي الفروسية بالعاصمة أبوظبي من 10 إلى 13 أبريل.

يذكر أن لقاء منافسات الأسبوع الأول بالنسخة 13 لدوري القفز استضافتها أيضاً أكاديمية بوذيب في الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي.

اليوم الأول في الأسبوع الثامن «الجمعة» تقام فيه 5 منافسات لمشاركة الفرسان من جميع الفئات، 3 منها بمواصفات المرحلتين الخاصة، وواحدة من جولة واحدة ثم منافسة الزمن المثالي من جولة واحدة، وتصمم مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 80 ـ 90 سم لفئة المبتدئين والخيول الصغيرة عمر 4 سنوات، وحتى الارتفاع 140 سم لفرسان المستوى الأول، وعلى ذات الارتفاعات منافسات اليوم الثاني وجميعها من جولة واحدة «عكس الزمن»، ماعدا منافسة الختام من جولة واحدة مع جولة تمايز لفرسان المستوى الأول على حواجز الـ140 سم.

يترأس الدولي خليل إبراهيم لجنتي التحكيم بمعاونة 5 محكمين، والمسارات يصممها البلجيكي الدولي مارك ديباير، بمعاونة عباس مهاجر وعبد الرؤوف محمد، والميادين يشرف عليها الدولي علي مهاجر بمساعدة 4 مشرفين دوليين.