كين: توخيل قادر على قيادة إنجلترا إلى التتويج بكأس العالم



لندن (د ب أ)



يحلم هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، برفع كأس العالم لكرة القدم، حيث يأمل أن يكون الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد للمنتخب الإنجليزي، الرجل القادر على تحقيق ذلك.

وتم تعيين توخيل مدرباً لمنتخب إنجلترا، خلفاً للسير جاريث ساوثجيت، حيث يتمثل هدفه الرئيس في الفوز بمونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.

ويبدأ توخيل مسيرته مع المنتخب الإنجليزي بمواجهة ألبانيا على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن الجمعة، حيث يتطلع لتحقيق بداية إيجابية لـ«رحلة رائعة» نحو المجد.

وقال مهاجم بايرن ميونخ الألماني: «أعتقد أنه حلم لا يضاهى، عندما تفكر في الأشياء التي تتمنى القيام بها، يكون الفوز بكأس العالم على رأس قائمة أولوياتك».

أضاف كين «يتعين علينا التأهل أولاً، وهو الأهم، ولكن أعتقد أن رفع الكأس مع منتخب إنجلترا يراودني على أي حال، وسيكون تحقيق ذلك حلماً».

أوضح النجم الإنجليزي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «يؤلمنا أن نكون قريبين جداً من تحقيق ذلك، وأن نكون على بعد لحظات من تحقيقه، لكن هذا يمنحنا دافعاً أكبر للمضي قدماً».

شدد كين «كأس العالم هي البطولة الأهم على الإطلاق، ولدينا فرصة مع هذه المجموعة لتحقيق ذلك، ولكن سيكون هناك الكثير من العمل الجاد».

وتابع «يمكنكم رؤية فخر توخيل الكبير وحماسه الكبير بوجوده هنا، وأعتقد أن هذا مثير للاعبين أيضاً، لأننا معاً في هذا، أمامنا رحلة طويلة، لكنها يمكن أن تكون رحلة مذهلة أيضاً».

ويعرف كين أساليب توخيل أكثر من غيره، فقد عمل الثنائي معاً في بايرن الموسم الماضي، حيث سجل المهاجم المخضرم أفضل أرقامه التهديفية في مسيرته عقب تسجيله 44 هدفاً.

وتعرض كين «31 عاماً» لانتقادات كثيرة بسبب أدائه الأخير بقميص منتخب إنجلترا، حيث اتهم غالباً بالتراجع للخلف، لكنه يقول إن توخيل يريده في منطقة الجزاء.

وعندما سئل كين عما إذا كان مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق يعرف كيف يخرج أفضل ما لديه، أجاب: «أعتقد أنه قام بذلك الموسم الماضي، أعتقد أنه لا توجد قواعد واضحة لأسلوب لعبي، فهو يعتبرني رأس حربة».

قال كين «أعتقد أنه يراني الشخص المناسب للتواجد داخل منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف، لقد تحدث كثيراً عن إيصال أكبر قدر ممكن من الكرات إلى منطقة الجزاء بأسرع ما يمكن».

واختتم كين تصريحاته قائلاً «قدمت موسماً رائعاً مع توخيل في الموسم الماضي، وكانت هناك أسباب عديدة لذلك، من الواضح أن الفريق وهذه التشكيلة مختلفان تماماً، لكنني متحمس لبدء هذه المرحلة مع إنجلترا معه».