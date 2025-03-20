ناجلسمان ينفي مشاركة «المريض»!



ميلانو (د ب أ)



نفى يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، بشدة التكهنات حول رغبته في إشراك ألكسندر بافلوفيتش، لاعب وسط بايرن ميونيخ، رغم إصابته بحمى غدية.

وصرح ناجلسمان في مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج) اليومية بأن بافلوفيتش، وروبرت أندريتش، لاعب وسط باير ليفركوزن، يحتاجان لدقائق لعب أكثر مع نادييهما للعب دور مهم في المنتخب الألماني قبل كأس العالم العام المقبل.

ويلعب كلا اللاعبين مع نادييهما أقل مما كان عليه في الموسم الماضي، فيما فسر بعضهم ذلك على أن ناجلسمان أراد مشاركة بافلوفيتش رغم مرضه الذي أبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وصرح ناجلسمان في ميلانو، قبل مباراة الفريق ضد مضيفه منتخب إيطاليا بدور الثمانية لدوري أمم أوروبا، بأنه اضطر لقراءة «كثير من الأمور الغريبة» حول هذه القضية.

شدد ناجلسمان «لن أجبره على العودة للعب سريعاً رغم أنه ليس بصحة جيدة. بافلو يعلم ذلك أيضاً. كان تصريحي يشير إلى الفترة التي سبقت إصابته بحمى الغدد، عندما لم يكن بافلو يحصل على وقت اللعب الذي يحتاجه ليصبح لاعباً أساسياً».

وتعرض بافلوفيتش «20 عاماً، لعدة انتكاسات بسبب الإصابات والأمراض خلال مسيرته الكروية، حيث رشح للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، لكنه اضطر للانسحاب بسبب جراحة اللوزتين، وغاب عدة أسابيع عن الملاعب هذا الموسم بسبب كسر في عظمة الترقوة قبل تشخيص إصابته بحمى الترقوة.