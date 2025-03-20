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الرياضة

بالمر يغيب عن إنجلترا في تصفيات كأس العالم

بالمر يغيب عن إنجلترا في تصفيات كأس العالم
20 مارس 2025 22:00

 
لندن (رويترز)

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قال توماس توخيل مدرب إنجلترا، إن كول بالمر مهاجم تشيلسي سيغيب عن المنتخب في مباراتيه أمام ألبانيا ولاتفيا في افتتاح مشواره بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، بسبب إصابة عضلية.
واختير بالمر ضمن أول تشكيلة لتوخيل، لكنه لم ينضم للفريق، إذ يخضع لتقييم حالة إصابته في ناديه.
وقال توخيل للصحفيين قبل آخر تدريب للمنتخب استعداداً لمباراته على أرضه أمام ألبانيا غدا الجمعة «كول لن يكون معنا، لم يكن على أرض الملعب مع تشيلسي، انتظرنا لوقت طويل للحصول على إفادة، وربما على فرصة لاستدعائه، لكنه ليس على أرض الملعب وغير متاح. لا جدوى من استدعائه الآن، ونعتمد على المجموعة المتاحة لدينا، جميع اللاعبين 26 يتدربون اليوم، وهذا يمنحنا مطلق الحرية للاختيار».
وسجل بالمر (22 عاماً) في نهائي بطولة أوروبا 2024 ويشكل جزءاً أساسياً من خطط توخيل، رغم معاناته من مشكلات تتعلق بالمستوى واللياقة مع تشيلسي مؤخراً.
وتخوض إنجلترا مباراتها الثانية في التصفيات يوم الاثنين أمام لاتفيا.

تصفيات كأس العالم
إنجلترا
توماس توخيل
كول بالمر
تشيلسي
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