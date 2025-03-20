«الأبيض» يخسر أمام إيران بهدفين في تصفيات «مونديال 2026»



معتز الشامي (أبوظبي)



خسر منتخبنا الوطني أمام إيران بهدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على استاد أزادي في طهران، ضمن «الجولة السابعة» من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026».

وبهذه النتيجة تجمد رصيد «الأبيض» عند «10 نقاط»، ليظل في الترتيب الثالث بالمجموعة الأولى، بينما ابتعد المنتخب الإيراني بالصدارة وله «19 نقطة»، كما فاز أوزبكستان على ضيفه قيرغيزستان بهدف، ليرفع رصيده «إلى 16 نقطة» في وصافة الترتيب.

وسجل هدفي المباراة سرادر أزمون، ومحمد موهيبي، وتوقفت المباراة بعد الدقيقة التاسعة لأكثر من نصف ساعة، بسبب خلل في أحد أعمدة الإنارة، بملعب أزادي، وخرج لاعبو المنتخبين إلى غرف الملابس بقرار من الحكم، قبل أن يستأنف اللعب مجدداً بعد إصلاح الخلل الذي استغرق أكثر من 30 دقيقة.

وشهد الشوط الأول صناعة أكثر من فرصة خطرة لمنتخبنا، بعد اندفاع كايو لوكاس، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله للضغط على دفاع إيران، وكاد كايو أن يسجل من انفراد شبه تام بالحارس الإيراني، ولكنه سدد بعيداً عن المرمى، كما أتيحت فرصة أخرى عندما هيأ ماكنزي هانت كرة ليحيى نادر سددها قوية، إلا أن علي رضا حارس إيران نجح في التصدي لها، وخطف منتخب إيران هدفاً أنهى به الشوط الأول متقدماً في النتيجة.

وفي الشوط الثاني، ارتكب لاعبو «الأبيض» عدداً من الأخطاء الفردية، استغلها المنتخب الإيراني، عندما خطف محمد موهيبي كرة من وسط الملعب، لينطلق تجاه خالد عيسى حارس «الأبيض»، وسدد في الشباك محرزاً الهدف الثاني.

وحاول منتخبنا العودة في النتيجة عبر الهجوم من طرفي الملعب والعمق، ولكن المواجهة انتهت بخسارة «الأبيض» بهدفين.